Número de vítimas após deslizamento na BR-376 ainda é incerto

Um grande deslizamento de terra foi registrado na noite de segunda-feira (28) no km 669 da BR-376, principal rodovia que liga o Paraná a Santa Catarina

A Defesa Civil do Paraná afirmou que ainda não é possível precisar o número de vítimas e desaparecidos no deslizamento de terra na BR-376, em Guaratuba, no litoral no Paraná, após fortes chuvas. Conforme o coordenador do órgão estadual, há apenas informações visuais iniciais.

Até o momento, o deslizamento deixou ao menos uma pessoa morta, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Quinze carros e seis caminhões foram arrastados pela lama, e equipes do Corpo de Bombeiros atuam nas buscas no local.

"Nós temos alguma projeção que já foi relatada pelo comandante do Corpo de Bombeiros, existe uma informação visual de alguns caminhões e veículos. Obviamente, esse número pode aumentar. Nós temos uma grande massa de terra sobre a pista e não temos condições de precisar quantos veículos ou quantas pessoas estavam nesses veículos", afirmou o Coronel Fernando, coordenador da Defesa Civil.

De acordo com socorristas, o trabalho na BR-376 é extremamente delicado, apresentando risco de novos deslizamentos. "É possível perceber o tamanho do estrago ali, do acontecido com o deslizamento, a quantidade de veículos atingidos. Carros e caminhões. Alguns caminhões estão servindo de arrigo para uma grande quantidade de terra ainda, ou seja, se for fazer uma retirada antes de um estudo pode haver novos deslizamentos no local", reforçou o secretário estadual de Segurança Pública, Wagner Mesquita.

Nesta terça-feira (29), o Governo do Paraná anunciou a criação de um gabinete de crise para atender o deslizamento e também outros registrados em rodovias do estado. O objetivo é concentrar a tomada de decisões e atendimento às vítimas entre os órgãos que atuam no local.

