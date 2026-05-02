Núcleo de Educação lamenta morte de aluno após parada cardiorrespiratória no PR
Jovem de 18 anos foi encontrado sem vida; caso gerou comoção na comunidade escolar
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O Núcleo Regional de Educação (NRE) de Ponta Grossa manifestou pesar pela morte do jovem Rychard Vinícius da Conceição Padilha, de 18 anos, ocorrida nesta sexta-feira (1º), em Imbituva (PR).
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Segundo informações, o rapaz sofreu uma parada cardiorrespiratória e foi encaminhado pela Polícia Militar a uma unidade de Pronto Atendimento, onde o óbito foi confirmado. Não havia sinais de violência no corpo.
Em nota oficial, o NRE destacou a perda do estudante do Colégio Estadual do Campo Jeocondo Waldemar Bobato, em Palmeira. “É com tristeza e profundo pesar que o NRE de Ponta Grossa lamenta o falecimento de Rychard Vinícius da Conceição Padilha. Aos familiares e amigos, toda nossa solidariedade neste momento de dor”, diz o comunicado.
O jovem era natural de Pato Branco, onde ocorre o velório. O sepultamento está previsto para este sábado (2), no Cemitério Portal do Céu.
Com informações do portal aRede