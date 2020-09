Núcleo de Educação de Goioerê terá sede própria - TNOnline

Continua após publicidade

O Núcleo Regional de Educação de Goioerê terá uma sede própria. A construção do local e também investimentos em colégios da região foram confirmados pelo diretor-geral da Secretaria da Educação e do Esporte, Gláucio Dias, que mencionou ainda a implantação de uma escola cívico-militar no município.

O chefe do núcleo, Valdemir Mellero, acompanhou Dias e o secretário de Estado da Justiça, Família e Trabalho, Mauro Rockembach, até o local em que será instalada a futura sede, do qual faz parte a área pertencente ao Colégio Estadual Polivalente de Goioerê.

Além da nova sede, o diretor-geral informou a liberação de R$ 131 mil para obras no Premen II e recursos para a construção do muro do Ceebja Maria Antonieta Scarpari. Outras escolas também serão contempladas com recursos para 2021, entre elas os colégios Ribeiro de Campos e Duque de Caxias.

Durante a reunião, Dias confirmou que Goioerê será uma das cidades do Paraná contempladas pelo Governo com uma unidade do projeto Escola Cívico-Militar.

O secretario estadual da Justiça, Família e Trabalho reforçou a construção de um Centro de Socioeducação (Cense) na cidade.