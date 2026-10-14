Novos radares na BR-376 começam a multar nesta quarta-feira (14)
Os equipamentos ficam em trechos onde o limite máximo de velocidade é de 70 km/h
Dois novos radares instalados na BR-376, em São José dos Pinhais, na Grande Curitiba, começam a multar nesta quarta-feira (14). Os equipamentos ficam em trechos próximos à antiga PUC e à Avipec, onde o limite máximo de velocidade é de 70 km/h.
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Segundo a Prefeitura de São José dos Pinhais, a medida busca coibir o excesso de velocidade e ampliar a segurança viária. O ponto próximo à antiga PUC terá cobertura de três faixas em cada sentido. O equipamento instalado nas proximidades da Avipec vai monitorar duas faixas por sentido.
Onde ficarão os novos radares na BR-376
Ponto 1 – região da antiga PUC:
- Bairro–Centro: BR-376, próximo ao nº 14.980.
- Centro–Bairro: BR-376, próximo ao nº 15.101.
- Cobertura: três faixas por sentido.
Ponto 2 – região da Avipec:
- Bairro–Centro: BR-376, próximo ao nº 11.828.
- Centro–Bairro: BR-376, próximo ao nº 11.811.
- Cobertura: duas faixas por sentido.
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