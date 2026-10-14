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Novos radares na BR-376 começam a multar nesta quarta-feira (14)

Os equipamentos ficam em trechos onde o limite máximo de velocidade é de 70 km/h

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Novos radares na BR-376 começam a multar nesta quarta-feira (14)
Autor Foto: Reprodução/Prefeitura de São José dos Pinhais

Dois novos radares instalados na BR-376, em São José dos Pinhais, na Grande Curitiba, começam a multar nesta quarta-feira (14). Os equipamentos ficam em trechos próximos à antiga PUC e à Avipec, onde o limite máximo de velocidade é de 70 km/h.

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Segundo a Prefeitura de São José dos Pinhais, a medida busca coibir o excesso de velocidade e ampliar a segurança viária. O ponto próximo à antiga PUC terá cobertura de três faixas em cada sentido. O equipamento instalado nas proximidades da Avipec vai monitorar duas faixas por sentido.

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Onde ficarão os novos radares na BR-376

Ponto 1 – região da antiga PUC:

  • Bairro–Centro: BR-376, próximo ao nº 14.980.
  • Centro–Bairro: BR-376, próximo ao nº 15.101.
  • Cobertura: três faixas por sentido.

Ponto 2 – região da Avipec:

  • Bairro–Centro: BR-376, próximo ao nº 11.828.
  • Centro–Bairro: BR-376, próximo ao nº 11.811.
  • Cobertura: duas faixas por sentido.

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BR 376 Multas de Trânsito RADARES São José dos Pinhais Segurança no Trânsito
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