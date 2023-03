Novos pedágios: Ratinho se reúne com ministro dos Transportes

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O governador Ratinho Junior (PSD) participou em Brasília, de uma nova reunião com o ministro dos Transportes

O governador Ratinho Junior (PSD) participou nesta quarta-feira (1/3) em Brasília, de uma nova reunião com o ministro dos Transportes, Renan Filho (MDB/AL). /Segundo o governo, no encontro, os dois deram continuidade às tratativas sobre os primeiros lotes do novo pacote de concessão do Paraná, que abrange 3,3 mil quilômetros de rodovias federais e estaduais.

continua após publicidade .

Ratinho Jr defende a manutenção do modelo de concessão elaborado na gestão Bolsonaro que prevê leilão por menor tarifa com pagamento de um aporte financeiro proporcional ao desconto para a garantia das obras. O PT do Paraná e deputados da Frente Parlamentar do Pedágio da Assembleia Legislativa defendem que a licitação seja por menor tarifa, sem limite de desconto ou pagamento de aporte. As informações são do site Bem Paraná.

No último dia 19 de janeiro, após uma primeira reunião com o ministro, o governador afirmou que teria fechado um acordo com o governo federal para manter o modelo de novas concessões do pedágio no Paraná elaborado na gestão Bolsonaro, que prevê leilão por menor tarifa com desconto condicionado ao pagamento de um aporte financeiro para a garantia da realização de obras. O PT paranaense contestou a informação, alegando que não houve qualquer acordo nesse sentido, e dizendo que o governo federal ainda estaria analisando a situação.

continua após publicidade .

Em agosto de 2021, ainda no governo Bolsonaro, Ratinho Jr e o então ministro dos Transportes e hoje governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, anunciaram o modelo de concessões dos novos pedágios, afirmando que as tarifas ficariam em média 50% mais baratas que as dos contratos anteriores, que expiraram em novembro daquele ano.

Em outubro do ano passado, porém, ao liberar a licitação para os lotes 1 e 2, o Tribunal de Contas da União (TCU) alertando para o risco de que as tarifas fiquem mais altas. De acordo com o órgão, para que as tarifas dos novos pedágios sejam significativamente menores, o deságio no leilão deverá ser bastante superior a 11,5% das tarifas básicas. Segundo o TCU, caso esse deságio não ocorra, certamente as concessões paranaenses “permanecerão com o status quo de serem as mais caras entre as rodovias federais, ao longo de mais 30 anos”. O custo da viagem entre Curitiba e Londrina, por exemplo, pode ficar 35% mais caro que os pedágios antigos, segundo o órgão.)

Siga o TNOnline no Google News