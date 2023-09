Novo helicóptero do Projeto Falcão ajuda a recuperar carro roubado

O uso de aeronaves que utilizam tecnologias de última geração já se mostra efetivo no combate ao crime no Paraná. O emprego de um dos novos helicópteros do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA), que faz parte do Projeto Falcão, prestou apoio durante acompanhamento tático de veículo com alerta de roubo no estado de São Paulo. A ação ocorreu nesta semana na Avenida Comendador Franco, sentido BR-376.

Na ação do 20º e 17º Batalhões da Polícia Militar (MPM), diversas equipes atuaram no acompanhamento do veículo que seguia em alta velocidade pela via conhecida como Avenida das Torres.

Já na altura do município de São José dos Pinhais, o condutor, ao tentar despistar as equipes policiais, saiu do carro e fugiu a pé por uma área residencial, mas foi localizado com o uso da tecnologia embarcada da aeronave Falcão, que indicou a localização do suspeito às equipes em terra. Ela conta com câmeras de alta precisão, dispositivos de visão noturna e monitoramento térmico

Houve confronto com os policiais. Um homem morreu e um menor de idade foi apreendido. O veículo foi recuperado.

REFORÇO - Nesta sexta-feira (15), em Cascavel, durante a formatura de 319 novos soldados da PM, um dos helicópteros recém-entregues do Projeto Falcão foi apresentado aos novos policiais. A aeronave, modelo Robinson 66, também é equipada com tecnologias de última geração para suporte aéreo, incluindo também câmeras de alta precisão, dispositivos de visão noturna e monitoramento térmico. Ela já está sendo usada na região desde agosto, atuando nas áreas de fronteira, inibindo e combatendo o tráfico de drogas e o contrabando.

