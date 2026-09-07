Novo golpe frauda identificador de chamadas e usa números de parentes para enganar vítimas

Um novo golpe telefônico está utilizando a falsificação do identificador de chamadas para enganar vítimas ao redor do país. Por meio de uma técnica conhecida como "spoofing", criminosos conseguem manipular as redes de telefonia para que o visor do celular de quem recebe a ligação exiba perfeitamente o número e o nome de um parente, de um banco ou de um órgão público. A fraude cria uma falsa sensação de segurança, dificultando a percepção do golpe no momento em que o telefone toca.

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De acordo com o professor de Ciência da Computação Renato Bobsin Machado, o esquema funciona através da contratação de centrais telefônicas virtuais operadas com softwares maliciosos, que permitem aos fraudadores editar o número de origem da ligação. Para dar credibilidade ao golpe, os criminosos cruzam informações pessoais obtidas em vazamentos de dados na internet com perfis de redes sociais, mapeando a rede de amigos, familiares e colegas de trabalho dos alvos. O especialista destaca ainda que, em casos menos frequentes, o vazamento da agenda telefônica pode ocorrer pela instalação de aplicativos não confiáveis no próprio aparelho da vítima.

Foi o que aconteceu com a autônoma Cláudia Simone da Silva de Oliveira, moradora de Foz do Iguaçu. Um familiar dela recebeu uma ligação cujo identificador de chamadas mostrava o nome e o número de Cláudia. Ao atender, no entanto, ele ouviu uma gravação informando sobre o ganho de um suposto prêmio. Desconfiado da abordagem, o parente encerrou a chamada, fez uma captura da tela do celular e contatou a autônoma por outro meio para confirmar a situação. O aparelho de Cláudia não sofreu nenhum tipo de clonagem e continuou operando normalmente, evidenciando que apenas a máscara do número foi utilizada pelos golpistas.

A audácia das quadrilhas tem atingido até mesmo as forças de segurança. No início deste mês, a Polícia Civil de Foz do Iguaçu precisou emitir um alerta informando que estelionatários estavam utilizando o número de telefone oficial da delegacia para realizar ligações falsas. O perigo se agrava ainda mais com o uso de inteligência artificial, que já permite aos criminosos clonarem a voz das pessoas a partir de áudios antigos. Ao combinar uma voz familiar com uma história de emergência, como um acidente de trânsito ou um sequestro, os fraudadores tentam impedir que a vítima tenha tempo para raciocinar.

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Para se proteger dessa nova modalidade criminosa, especialistas recomendam desconfiar de qualquer pedido urgente de dinheiro ou transferências via Pix, independentemente de quem pareça estar ligando. A principal orientação de segurança é desligar imediatamente a chamada e tentar contato com o familiar ou com a instituição por meio de um canal diferente, como um aplicativo de mensagens. Outras estratégias eficazes incluem estabelecer uma pergunta de segurança que apenas o familiar verdadeiro saberia responder e jamais repassar senhas, códigos de SMS, CPF ou dados bancários por telefone. Em caso de qualquer tentativa de fraude, a vítima deve procurar as autoridades policiais e registrar um boletim de ocorrência.

Com informações: g1