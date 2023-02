Novo deslizamento de terra bloqueia tráfego na Estrada da Graciosa

Da Redação

O DER/PR recomenda que usuários evitem utilizar a rodovia em períodos de chuvas, exceto em casos de extrema necessidade.

Após um novo deslizamento de terra registrado no km 12+600 da Estrada da Graciosa (PR-410), o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) e o Batalhão de Polícia Rodoviária do Paraná da PMPR bloquearam momentaneamente o tráfego na rodovia.

Houve mais um temporal nesta segunda-feira (13) na Serra do Mar. Não há relatos de usuários feridos ou danos a veículos.

A equipe da empresa que trabalha nas obras de recuperação emergencial da PR-410 já retirou a maior parte do material sobre a pista, e uma análise mais completa será realizada nesta terça-feira (14), com perspectiva de reabrir a Graciosa o mais breve possível.

O DER/PR recomenda que usuários evitem utilizar a rodovia em períodos de chuvas, exceto em casos de extrema necessidade, seguindo pelo trecho com cautela, em velocidade reduzida e respeitando a sinalização de emergência nos locais em obra.

