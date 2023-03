Novo deslizamento causa interdição total na PR-092

Da Redação

Avaliações devem ser feitas nesse sábado (25)

Um novo deslizamento de terra causou a interdição total da PR-092, na altura do quilômetro 137, no final da tarde desta sexta-feira (24). Terra, rochas e vegetação causaram o bloqueio do tráfego no município de Doutor Ulysses, na região do Vale da Ribeira.

De acordo com informações da RicMais, técnicos do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) devem avaliar a situação da rodovia durante este sábado (25). Os profissionais especializados irão definir quais serviços serão necessários para recuperar o talude.

O DER/PR também deverá analisar, ainda neste sábado (25), a possibilidade de um desvio no local. O deslizamento aconteceu a cerca de dois quilômetros de um viaduto sobre uma linha férrea.





Fonte: Informações RicMais.

