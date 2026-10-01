Novo ciclone traz tempestades, granizo e ventos de até 100 km/h ao Paraná

A formação de um novo ciclone extratropical provocará intensa instabilidade no tempo em todo o Paraná ao longo deste fim de semana. O sistema meteorológico deve atingir a Região Sul do Brasil a partir de sábado (03), provocando tempestades, queda de granizo e rajadas de vento que podem alcançar até 100 km/h em diversas áreas do estado. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) já emitiu quatro avisos de alerta, prevendo acumulados expressivos de chuva e riscos de transtornos urbanos e rurais.

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Antes da chegada do ciclone, a sexta-feira (02) registrará uma breve trégua nas precipitações com céu encoberto e declínio nas temperaturas. Chuvas rápidas e isoladas ainda podem ocorrer entre os Campos Gerais e a faixa Norte do Paraná, antecedendo a virada no tempo prevista para o sábado. Para o primeiro dia do final de semana, o Inmet estabeleceu alerta amarelo de perigo potencial para o Sudoeste, Oeste, Região Metropolitana de Curitiba, Norte Pioneiro, Norte Central e Centro Oriental, com rajadas de vento de até 60 km/h e precipitações de até 50 milímetros ao dia.

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A instabilidade ganhará ainda mais força no domingo (04), coincidindo com o primeiro turno das eleições municipais, quando a área atingida pelas chuvas se expandirá por praticamente todo o território paranaense. Para esse dia, além do alerta amarelo, o Inmet emitiu um alerta laranja de perigo cobrindo as regiões Centro Ocidental, Noroeste, Sudoeste, Norte Central e Centro-Sul. Sob esse aviso severo, são esperados ventos entre 60 km/h e 100 km/h e volumes de chuva que podem chegar a 100 milímetros em 24 horas, aumentando significativamente os riscos de corte de energia elétrica, alagamentos, queda de galhos e estragos em plantações.