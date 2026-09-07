Novo ciclone extratropical traz temporais ao Sul nesta sexta; frio no Paraná não deve ser o último do mês

A onda de frio que derrubou os termômetros e provocou temperaturas negativas no Paraná nesta segunda-feira (7) não deve ser o último episódio de gelo do mês de setembro. Além da continuidade das baixas temperaturas nas próximas semanas, o clima na região Sul sofrerá uma nova mudança drástica a partir desta sexta-feira (11) com a formação de um ciclone extratropical. O fenômeno coloca os estados do Sul e do Sudeste em alerta para a ocorrência de tempestades severas e vendavais que podem chegar a 100 quilômetros por hora.

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Apesar da aproximação da primavera, que começa oficialmente na noite de 22 de setembro, os paranaenses ainda devem enfrentar dias gelados. De acordo com a MetSul Meteorologia, mesmo com a previsão de uma elevação gradual das temperaturas nos próximos dias, o cenário geral aponta para novos picos de frio. A explicação está na Oscilação Antártica, que, devido à atual pressão atmosférica e à circulação de ventos no Hemisfério Sul, abriu uma espécie de corredor polar. Essa dinâmica favorece o ingresso contínuo de sucessivas massas de ar frio na América do Sul, prolongando a sensação térmica típica de inverno.

No curto prazo, a maior preocupação dos meteorologistas é a instabilidade extrema prevista para o fim desta semana. O novo ciclone extratropical vai se formar a partir de um sistema de baixa pressão localizado na altura do Rio Grande do Sul, ganhando força no decorrer da sexta-feira. Embora os especialistas ainda estejam monitorando e analisando a intensidade exata do sistema, já existe um consenso sobre o alto risco de temporais e ventos destrutivos. As rajadas intensas devem varrer a região Sul e avançar em direção ao Sudeste, exigindo atenção das autoridades e da população para possíveis transtornos estruturais.