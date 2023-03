Novo centro de eventos de Maringá poderá custar até R$ 65 milhões

Da Redação

Empresas de engenharia e arquitetura poderão participar da licitação

O novo centro de eventos de Maringá, no Noroeste do Paraná, poderá custar aos cofres públicos cerca de R$ 65 milhões. O valor foi informado por meio da licitação publicada no Portal da Transparência, que terá abertura no próximo dia 05 de maio. As informações são do portal GMC Online.

O valor máximo que o processo pode chegar é de R$ 65.820.018,46 para a construção do Centro de Eventos Oscar Niemeyer. Empresas de engenharia e arquitetura poderão participar da licitação, que será executada na modalidade de concorrência.

A construção do Centro de Eventos Oscar Niemeyer é um convênio entre o Ministério do Turismo e a Prefeitura de Maringá. O prazo de execução da obra, depois que a empresa for contratada por meio da licitação, será de 1.080 dias (cerca de 2 anos e 9 meses).

O novo centro de eventos de Maringá será construído no bairro Novo Centro, entre as avenidas João Paulino Vieira Filho, Herval e Horácio Raccanello. A área total do terreno do centro de eventos será de 15.663,59 m². Já a área a ser construída será de 11.013,95 m².

O Centro de Eventos Oscar Niemeyer é um projeto do próprio arquiteto Oscar Niemeyer, grande expoente da arquitetura contemporânea, desenvolvido em 1980. Segundo a Prefeitura de Maringá, “[…] o complexo terá salas de exposição, biblioteca, dois palcos, plateia para 620 pessoas, camarins, vestiários, banheiros, estacionamento com 141 vagas, sala de imprensa, salas administrativas, entre outros.“

O projeto será executado com recursos financeiros contraídos de um empresto realizado pela Prefeitura de Maringá à Caixa Econômica Federal, além de contar com verba própria do município.

