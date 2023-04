Novo boletim confirma mais 2,9 mil casos e um óbito por dengue

Da Redação

O novo boletim também confirmou mais 30 casos de chikungunya

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) confirmou nesta terça-feira (04) mais 2.930 casos e um óbito por dengue no Paraná. Somente esta semana foram registradas mais de 16 mil notificações de novos casos suspeitos pela doença. Ao todo, desde o início deste período epidemiológico foram computadas 102.021 notificações, 48.128 casos descartados, 14.032 casos confirmados e 12 mortes.

O novo óbito é de uma mulher (56 anos) que residia em Santa Terezinha do Itaipu, no Oeste. A morte foi registrada em 13 de março deste ano.

As regionais com mais casos são Londrina (3.705), Maringá (2.300), Foz do Iguaçu (2.273) e Paranavaí (1.280). A regional com mais óbitos é Foz do Iguaçu (5).

“Temos realizado um trabalho intenso para garantir o menor número possível de complicações por arboviroses no Estado, ao mesmo tempo em que ofertamos maior capacidade de atendimento para pacientes que tenham contraído doenças provenientes do mosquito Aedes aegypti”, disse o secretário de Estado da Saúde, César Neves. “São medidas que vão desde capacitações de profissionais de saúde até abertura de novos leitos para tratamento exclusivo”, comentou.

Ainda de acordo com o secretário, a principal estratégia para combater a doença se dá pela conscientização popular. “O poder público tem realizado grandes avanços neste enfrentamento, mas a principal medida é aquela feita dentro de casa, para impedir a reprodução do mosquito em possíveis focos de água parada”, ressaltou.

CHIKUNGUNYA – O novo boletim também confirmou mais 30 casos de chikungunya, somando 107 confirmações da doença no Estado – um aumento de quase 40% comparado à última semana. Do total de casos, 62 são autóctones (quando a doença é contraída no município de residência) e 37 são considerados importados. Há 592 casos em investigação.

