Novidade: parque de diversões da Expoingá 2023 terá tirolesa

Expoingá, em Maringá, Noroeste do Paraná

Uma tirolesa será a nova atração do parque de diversões durante a Expoingá 2023, que começa na próxima quinta-feira (4/5) e segue até o próximo dia14 de maio. O anúncio do brinquedo radical foi feito pela presidente da Sociedade Rural de Maringá (SRM), Maria Iraclézia de Araújo, nesta sexta-feira (28).

Durante uma entrevista para a CBN Maringá, a representante da SRM afirmou que a tirolesa será uma ótima opção para quem curte um passeio radical. "Estamos na reta final dos preparativos para o início de mais uma edição da Expoingá e esse ano de maneira inédita pela primeira vez no Brasil estamos trazendo uma tirolesa. O parque de diversão de um dos nossos parceiros está trazendo essa atração que será uma das novidades. Então, quem tiver disponibilidade e coragem de ir para um passeio radical teremos a tirolesa dentro da Expoingá", explicou.

O valor para brincar na tirolesa e outros detalhes ainda não foram divulgados. A expectativa de público para a feira é de mais de 500 mil pessoas. Já o volume de comercialização pode chegar a R$ 800 milhões. O tema este ano é "Agro em movimento" e, de acordo com a presidente, este tema surgiu para destacar a importância do agronegócio na vida da população.

“Por mais que a Expoingá seja um evento de categoria mista, o foco sempre foi o agronegócio e pela importância que nós temos do segmento produtivo e agroindustrial. Por isso, com esse tema queremos mostrar a importância de segmento que sempre está em evolução e que agrega produtores e fornecedores, além de destacar a importância da atividade rural e o homem do campo”, pontua Araújo.





Fonte: GMC Online.

