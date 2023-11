Novembro Azul: Saúde do PR promove mutirão de consultas urológicas

O Hospital Regional do Litoral (HRL) promove nos dias 18 (sábado) e 25 (sábado) um mutirão de consultas urológicas para atender pacientes de sete municípios da região. A iniciativa integra mais uma ação do Governo do Estado, por meio da Secretariada Saúde (Sesa), da campanha ‘Novembro Azul’, voltada à conscientização da população masculina sobre a importância do autocuidado e cuidado com a saúde.

Organizado pela 1ª Regional de Saúde de Paranaguá, em parceria com o Hospital Regional, o mutirão tem como principais objetivos qualificar e garantir o acesso a consultas especializadas e reduzir o tempo de espera. Além disso, esse tipo de ação tem impacto significativo na detecção precoce de condições urológicas, contribuindo para melhores prognósticos e tratamentos mais eficazes.

Estão agendadas 80 pessoas dos municípios de Antonina, Guaraqueçaba, Guaratuba, Matinhos, Morretes, Paranaguá, Pontal do Paraná, todos de abrangência da Regional. Serão 40 pacientes neste sábado (18) e outros 40 para o próximo, dia 25.

“Esse é um processo importante, que viabiliza maior fluxo assistencial e garante que nenhum paciente fique desassistido. Essa ação coletiva para a saúde masculina é um incentivo para o autocuidado. Estamos aproximando os serviços de saúde da casa das pessoas", disse o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

SERVIÇO

O Hospital Regional do Litoral mantém o ambulatório de urologia para os pacientes encaminhados pelas Unidades Básicas de Saúde (UBS), porta de entrada para o sistema público de saúde, através da agenda da 1ª Regional de Saúde. Os atendimentos acontecem todas as segundas-feiras e são realizadas, em média, 30 consultas mensais. Além das consultas, a unidade também faz procedimentos de vasectomia.

“Em geral, o homem tende a se cuidar menos, principalmente com relação ao trato urológico, porque há muito preconceito. Mas a importância de detectar precocemente uma doença é muito grande durante essas consultas, para que possa ser tratada de maneira mais simples e menos invasiva. Esse mutirão servirá para, além de agilizar a fila de espera, monitorar melhor a população masculina da nossa região”, disse a diretora da Regional de Paranaguá, Carmen Moura.

HRL

O Hospital Regional do Litoral, construído a partir da antiga Santa Casa, atende exclusivamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Ele é um ponto de referência para atendimento na 1ª RS. A área de atendimento abrange mais de 300 mil habitantes, podendo chegar a até 2 milhões de pessoas durante a temporada de verão.

No início do mês a unidade passou a contar com um novo Centro de Imagem para atendimento à população do município e região. Com investimento de R$ 1,5 milhão, o centro oferece aparelhos de tomografia e Raio-X de última geração. Essas melhorias significam mais agilidade nos atendimentos, com capacidade de realizar 150 exames de tomografia e 450 exames de Raio-X por mês.

“Estão sendo realizados muitos investimentos na unidade nos últimos anos. O investimento contínuo permite a melhora dos serviços que atende a população do Litoral. O HRL tem trabalhado incessantemente para aprimorar os serviços de atendimento e agilizar as filas de espera”, disse o diretor-presidente da Fundação Estatal de Atenção em Saúde (Funeas), instituição responsável pela gestão do HRL, Marcello Machado.

