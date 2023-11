Novembro Azul: Saúde do Paraná promove ações no calçadão de Londrina

A Secretaria de Saúde do Paraná (Sesa) realizou nesta quarta-feira (22), no calçadão do Centro de Londrina, ações em alusão ao Novembro Azul – mês de prevenção à saúde do homem. Profissionais da 17ª Regional, em parceria com a secretaria municipal, Hospital Universitário de Londrina e Sesc, orientaram e prestaram serviços à população.

As atividades incluíram vacinação, aferição de pressão arterial e testes de glicemia, auriculoterapia, aromaterapia, orientações sobre saúde do homem, controle de vetores, animais peçonhentos, vigilância ambiental, saúde do trabalhador e saúde bucal.

“Ações como essa garantem que a informação e muitas vezes um serviço, como a vacinação, cheguem até aquela pessoa que não conseguiu ir até uma unidade de saúde, ou não teve acesso. É a saúde mais perto dos paranaenses, e especialmente dos homens, que historicamente tendem a cuidar menos da saúde”, afirmou o diretor-geral da Sesa e secretário em exercício, César Neves.

A secretaria também disponibilizou autotestes de HIV e preservativos. Houve também atividades lúdicas com as crianças por meio da Casa da Dengue, explicando pequenos hábitos que podem ajudar no combate ao Aedes aegypti. Nesta quarta-feira (22), o Governo do Estado lançou a nova campanha de enfrentamento à doença.

Adalberto Nigro, de 70 anos, passou pelo calçadão e parou para conferir os serviços ofertados. “Eu vim aqui porque já tenho problemas de saúde e, hoje em dia, tudo que tem relação com esse tema eu me interesso. Eu esperei muito tempo para cuidar da minha saúde, eu não me preveni e hoje lido com isso. Então, vamos nos prevenir”, disse.

