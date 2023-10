Novas tempestades devem atingir o Paraná neste feriado, alerta Simepar

De acordo com o Simepar, novas tempestades devem atingir o Sul do Brasil na madrugada desta quinta-feira (12), feriado nacional que celebra o Dia de Nossa Senhora Aparecida. O tempo severo será causado pela combinação de uma massa de ar quente e úmido e a passagem de uma frente fria pelo Paraná. Podem ocorrer rajadas de vento fortes, queda eventual de granizo e elevada incidência de trovoadas nas regiões Oeste, Sudoeste, Sul e Centro. Veja o vídeo abaixo

Há potencial para rajadas de vento acima de 70 km/h em todas as regiões, associadas ao deslocamento dos temporais. “Temos uma situação de instabilidade se formando na região Sul do Brasil. A instabilidade se espalha para as demais regiões”, afirmou Lizandro Jacóbsen, meteorologista do Simepar.

“Se for viajar, o que não recomendamos por causa das chuvas fortes, consulte as condições pelas concessionárias e canais da PRF, porque nas BRs, há previsão de muita chuva”, completa.

A Copel também já está em nível máximo de alerta para o feriado devido à previsão de novos temporais. Preventivamente, foi realizada uma rodada de inspeção em estruturas e equipamentos acionados durante cheias nas usinas, e estão ocorrendo reuniões de preparação para resposta a eventuais contingências.

