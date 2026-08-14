Novas regras reduzem prazos de espera e ampliam possibilidade para doação de sangue

A nova regulamentação do Ministério da Saúde (Portaria GM/MS nº 11.685/2026) reduz o tempo de espera para doação de sangue após procedimentos estéticos e de saúde, além de revisar critérios que antes levavam à inaptidão definitiva. O processo ficará menos restritivo, mas continuará seguro para quem doa ou recebe. No Paraná, a hemorrede coordenada pelo Centro de Hematologia e Hemoterapia do Paraná (Hemepar), unidade vinculada à Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), está em processo de readequação e capacitação técnica. As mudanças entram em vigor em outubro.

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Entre as principais mudanças está o prazo para doação depois de tatuagem e piercing, que passa de seis para quatro meses. Se for possível comprovar que o procedimento foi feito em estabelecimento com alvará sanitário regularizado e houver condições de verificar a segurança do atendimento, a doação poderá ocorrer sete dias depois. No caso de piercing na cavidade oral ou na região genital, a doação poderá ser feita quatro meses após a retirada.

A nova portaria também reduz de seis para quatro meses o intervalo após endoscopia ou colonoscopia. Para pessoas que tiveram tuberculose pulmonar ou extrapulmonar, o prazo passa de cinco anos para dois anos depois da cura. Quem realizou cirurgia bariátrica poderá ser considerado apto após seis meses, desde que esteja com o peso estável. Para relações sexuais com parceiros ocasionais ou desconhecidos, o período de inaptidão cai de 12 para quatro meses após o último contato.

NOVOS CRITÉRIOS CLÍNICOS - No caso de histórico de câncer, a aptidão poderá ser analisada cinco anos após o fim do tratamento, desde que haja cura ou remissão confirmada e não exista doença ativa. Permanecem com inaptidão definitiva os casos de melanoma e de neoplasias do sistema hematopoiético, como linfomas e mielomas, além das demais exceções previstas na norma.

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CAPACITAÇÃO E TRIAGEM - Para garantir o sucesso do processo de transição para as novas regras, os profissionais das 23 unidades do Paraná estão em processo de treinamento e capacitação. A mudança dos critérios não representa liberação automática para doação ou insegurança aos receptores. Todos os candidatos continuam sendo submetidos à entrevista individual e avaliação clínica feita por profissional habilitado.

HEMEPAR - O Hemepar atua por meio de 23 unidades. A estrutura reúne um hemocentro coordenador em Curitiba, quatro hemocentros regionais, dez hemonúcleos, sete unidades de coleta e transfusão e uma agência transfusional. A rede é responsável pela captação de doadores, coleta, armazenamento, processamento, análise laboratorial e distribuição do sangue e dos hemocomponentes. O trabalho atende à demanda de 384 hospitais públicos, privados e filantrópicos do Estado e é realizado de acordo com padrões técnicos e critérios de qualidade estabelecidos na legislação.

Hoje, a Hemorrede dá suporte a 96,6% dos leitos do Sistema Único de Saúde (SUS) no Paraná. Para manter essa estrutura funcionando, são enviados diariamente cerca de 700 hemocomponentes para as unidades parceiras, garantindo cirurgias eletivas, atendimentos de urgência, emergências e tratamentos crônicos.

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A grande força desse sistema está na sua integração estadual. O engajamento dos voluntários beneficia diretamente todas as regiões, pois o sangue coletado não fica restrito à cidade de origem, sendo distribuído estrategicamente conforme a necessidade assistencial. Na prática, uma doação feita em Curitiba, ou em qualquer outra unidade do Estado, pode salvar a vida de um paciente internado a centenas de quilômetros de distância, assegurando que ninguém fique desassistido.

SERVIÇO - Em algumas cidades do Paraná a doação precisa ser agendada. Em outras, o atendimento ocorre por ordem de chegada. Antes de comparecer, o cidadão deve consultar as condições para doar, a unidade mais próxima e a necessidade de agendamento no site da Sesa.

Até a entrada em vigor da nova portaria, os critérios vigentes devem ser confirmados neste link. Informações também podem ser obtidas pelos telefones (41) 3262-7676 e 0800 645-4555 ou pelo e-mail rchemepar@sesa.pr.gov.br.