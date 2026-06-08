Novas imagens mostram turista que pulou nas águas das Cataratas do Iguaçu para recuperar celular





Novas imagens registraram o momento em que um turista brasileiro caminhava à beira das quedas d'água nas Cataratas do Iguaçu, no oeste do Paraná, após pular da passarela para recuperar um celular. O caso ocorreu na manhã do último sábado (6), no lado brasileiro do Parque Nacional, em Foz do Iguaçu. Pelo início do vídeo, é possível ver que ele está pendurado na passarela de acesso à Garganta do Diabo. A identidade do homem não foi divulgada. Assista acima.

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A administração do Parque Nacional do Iguaçu informou que a ocorrência foi atendida imediatamente pelos bombeiros civis que monitoram as trilhas. Os profissionais abordaram o homem, aplicaram as orientações cabíveis e o acompanharam durante todo o trajeto até a sua retirada definitiva do local. Em nota oficial, a direção da unidade de conservação destacou que todos os visitantes recebem instruções preventivas e reforçou que é expressamente proibido ultrapassar, subir ou sentar nas grades das passarelas, seja para fazer fotografias ou buscar itens perdidos.

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O homem ficou pendurado na passarela de acesso à Garganta do Diabo - Foto: Reprodução/Redes Sociais O homem ficou pendurado na passarela de acesso à Garganta do Diabo - Foto: Reprodução/Redes Sociais

A orientação do parque para situações de queda de pertences no rio ou nas encostas é acionar imediatamente as equipes de emergência que atuam de forma permanente no local. A administração ressalta que apenas os bombeiros são capacitados para avaliar a viabilidade e a segurança de um eventual resgate. Esse trabalho técnico é realizado em conjunto com a segurança do parque e o apoio da Polícia Militar, medida considerada fundamental para preservar a integridade física dos profissionais e dos milhares de turistas que visitam o espaço todos os dias.