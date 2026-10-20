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TEMPESTADES

Nova virada no tempo promete temporais no PR; instabilidade atinge Apucarana a partir desta quarta

Após início de semana ensolarado, tempo muda com possibilidade de tempestades isoladas em Apucarana e acumulados expressivos em todo o estado.

Escrito por Da Redação
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Nova virada no tempo promete temporais no PR; instabilidade atinge Apucarana a partir desta quarta
Autor Foto: Pixabay

O Paraná se prepara para uma acentuada mudança nas condições meteorológicas ao longo dos próximos dias, com previsão de chuvas expressivas, tempestades isoladas e a formação de um novo ciclone extratropical no Sul do país. O alerta, baseado em dados de institutos como Climatempo e Simepar, indica que a instabilidade começou a avançar de forma gradativa pelo estado nesta terça-feira (20) e deve alcançar seu momento mais crítico entre a quinta-feira (22) e o sábado (24), com potencial para rajadas de vento próximas a 100 km/h.

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A virada ocorre após um início de semana marcado por sol e tempo firme. De acordo com a Climatempo, a atuação conjunta de sistemas meteorológicos sobre o centro-sul da América do Sul favorece o desenvolvimento de nuvens carregadas, colocando o território paranaense como a área de maior destaque para instabilidades na Região Sul. Embora o Rio Grande do Sul e Santa Catarina também devam registrar pancadas fortes e eventual queda de granizo, os volumes mais expressivos estão previstos para o Paraná, principalmente na faixa Centro-Oeste.

Em Apucarana e nos demais municípios da região Norte, a virada do tempo começará a ser sentida com maior intensidade a partir desta quarta-feira (21). Conforme projeção do Simepar, o setor terá aumento de nebulosidade intercalado por aberturas de sol, com termômetros marcando valores mais elevados antes da chegada das chuvas. No entanto, o instituto adverte que a região está na rota de temporais isolados, demandando monitoramento nas próximas horas, sobretudo diante da expectativa de que as tempestades ganhem maior abrangência territorial na quinta-feira.

O panorama traçado para a quarta-feira mostra a instabilidade avançando inicialmente a partir do Sudoeste em direção ao Leste. As precipitações devem atingir todas as regiões do Paraná, com cobertura mais ampla na metade sul. Enquanto os setores Centro-Sul, Campos Gerais, Sudeste e Leste permanecem com temperaturas mais amenas, as faixas Oeste, Noroeste e Norte continuam com marcas mais altas até a consolidação da frente de chuva.

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O quadro pode se agravar no encerramento da semana com a atuação de um sistema de baixa pressão. Previsões do Meteored indicam a formação de um novo ciclone na sexta-feira (23), com possibilidade de tempestades potencialmente destrutivas no sábado (24). A iminência do temporal contrasta com o cenário da manhã desta terça-feira, que teve céu encoberto apenas nos Campos Gerais, Litoral e Região Metropolitana de Curitiba — com registro de garoa na Serra do Mar e mínimas próximas de 7 °C em cidades do Centro-Sul —, enquanto a maior parte do interior ainda registrava tempo aberto.

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chuvas intensas ciclone extratropical clima Paraná instabilidade atmosférica Previsão Meteorológica tempestades isoladas
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