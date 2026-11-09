Nova secretária de Educação do PR confirma manutenção das escolas cívico-militares

A proposta de ampliar o ensino médio em tempo integral com formação profissional foi decisiva para Aparecida de Fátima Gavioli aceitar o convite do governador eleito Sergio Moro para comandar a Secretaria de Estado da Educação do Paraná. Em entrevista à CBN Curitiba nesta segunda-feira (9), a futura secretária também prometeu diálogo com servidores e sindicatos e confirmou a continuidade dos colégios cívico-militares.

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Gavioli contou que esperava ouvir de Moro, na primeira conversa sobre o cargo, uma proposta de expansão das escolas cívico-militares. Segundo ela, o governador eleito abriu a discussão com outro plano. A ideia é ampliar as matrículas em tempo integral e permitir que os estudantes concluam essa etapa com dois diplomas, um do ensino médio e outro da formação profissionalizante.

De acordo com Gavioli, Moro também pediu um estudo sobre a carreira dos professores da rede estadual. O trabalho já começou e inclui a distribuição da carga horária e a situação dos docentes que precisam trabalhar em mais de uma escola para completar a jornada.



À frente de redes estaduais em Rondônia e Goiás, Gavioli acumulou experiência em negociações com sindicatos. Ela disse que pretende manter uma relação respeitosa com as entidades no Paraná e que eventuais concessões dependerão da capacidade de economizar recursos.

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Como exemplo de decisão que pode gerar resistência, citou o retorno às salas de aula de professores cedidos a outros órgãos, medida que adotou diante da falta de profissionais na rede. Ao lembrar as negociações com o sindicato dos professores de Goiás, afirmou que as divergências foram tratadas sem paralisações na rede estadual durante sua gestão.

Colégios cívico-militares

A futura secretária afirmou que o governo manterá os colégios cívico-militares e defendeu que as famílias possam escolher entre diferentes modelos de escola. Para ela, a rede deve acompanhar os resultados de cada proposta e verificar se as unidades cumprem o que está previsto no projeto pedagógico e na legislação.

Professora aposentada, Gavioli disse que pretende concentrar a gestão na aprendizagem dos estudantes, com atenção a disciplinas como português, matemática e história. A nova equipe de governo assume em janeiro de 2027.