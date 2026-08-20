Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Paraná
publicidade
ENTENDA

Nova resolução do Contran consolida regras do bafômetro e abre caminho para uso de drogômetros

Abordagem de rotina não muda, mas nova norma permite que órgãos de trânsito comprem aparelhos para detectar substâncias psicoativas

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Nova resolução do Contran consolida regras do bafômetro e abre caminho para uso de drogômetros
Autor Foto: Divulgação/ PRF

A nova Resolução nº 1.031 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), publicada no Diário Oficial da União, oficializa as práticas já adotadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na fiscalização da Lei Seca e prepara o terreno para a autuação de motoristas sob efeito de entorpecentes. O texto consolida as regras para o uso do bafômetro nas abordagens e estabelece as diretrizes legais para a futura adoção de drogômetros nas rodovias brasileiras.

LEIA MAIS: Justiça aceita denúncia e médica de UTI responderá por homicídio de seis crianças no PR

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Na prática, a fiscalização do consumo de álcool não sofre alterações operacionais. A PRF continuará utilizando o etilômetro passivo exclusivamente como uma ferramenta de triagem rápida para identificar a presença de álcool no ambiente do veículo. Caso haja indício de embriaguez, o motorista será obrigatoriamente submetido ao teste ativo, no qual é necessário soprar o bocal do equipamento. A infração só pode ser formalizada após a confirmação por esse segundo teste ou pela constatação documentada de sinais de alteração psicomotora, sendo sempre garantido ao condutor o direito de solicitar um reteste no momento da abordagem.

O avanço mais significativo da resolução é a regulamentação do uso de tecnologias voltadas ao diagnóstico de substâncias psicoativas. A PRF esclareceu que não começará a multar condutores imediatamente por uso de drogas, pois ainda não possui drogômetros em sua frota de operação contínua, tendo realizado apenas estudos de viabilidade. No entanto, a determinação do Contran estabelece os parâmetros operacionais necessários e oferece a segurança jurídica exigida para que os órgãos de trânsito possam estruturar as futuras compras dos aparelhos e a capacitação dos agentes para essa nova etapa da fiscalização viária.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
consumo de álcool Drogômetros fiscalização de trânsito Leis de Trânsito Segurança Viária
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV