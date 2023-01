Nova queda de barreira interdita totalmente a BR-376 entre PR e SC

Da Redação

Novo deslizamento na BR-376, foi no quilômetro 668, a 200 metros do deslizamento de novembro

Por volta das 21 horas de quarta-feira (19), ocorreu novo deslizamento de terra na BR-376, que interditou completamente a rodovia.

A queda foi na altura do quilômetro 668,7, em Guaratuba, à 200 metros de onde houve um grande deslizamento de terra no final de novembro e que soterrou carros e caminhões.

Conforme a concessionária Arteris Litoral Sul, responsável pelo trecho, por volta das 0h desta sexta-feira (20), já havia 12 quilômetros de filas no local.

Às 22h38, a Arteris Litoral Sul informou que o deslizamento é de pequeno porte e que não atingiu nenhum veículo. Mesmo assim, o trecho está interditado por questões de segurança. A concessionária está analisando a encosta. Nao há previsão de liberação.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) está atuando nos desvios de trânsito. Todos os veículos estão sendo orientados a retornarem.

Os pontos de retorno estão no posto da PRF, em Tijucas do Sul (para que estava descendo sentido Santa Catarina) e na praça de pedágio da Arteris em Garuva (para quem estava subindo sentido Curitiba).

A PRF ainda reforçou que, apesar do deslizamento ter sido de pequeno porte, a interdição no local não é somente pelo incidente. Mas principalmente pela grande quantidade de chuvas no local.

A PRF informa que foram registrados mais de 150 milímetros de chuvas nos últimos sete dias na região, dos quais 50 milímetros ocorreram nas últimas 24 horas. As chuvas mais fortes no trecho ocorreram entre 19h e 21h30 desta quinta-feira (19).

Com informações RICMais

