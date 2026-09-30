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SAÚDE

Nova portaria para doação de sangue entra em vigor nesta quarta-feira no Paraná

Regra reduz prazos de inaptidão e permite, entre outras alterações, que doadores regulares continuem doando após os 70 anos

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Nova portaria para doação de sangue entra em vigor nesta quarta-feira no Paraná
Autor Hemepar, doação de sangue - Foto: Gilson Abreu/Arquivo AEN

A nova regulamentação do Ministério da Saúde para doação de sangue entra em vigor nesta quarta-feira (30) em todo o País. No Paraná, a Hemorrede, coordenada pelo Centro de Hematologia e Hemoterapia do Paraná (Hemepar), unidade pública vinculada à Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), está preparada para aplicar as novas regras.

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Estabelecida pela Portaria GM/MS nº 11.685/2026, a norma atualiza os critérios de aptidão, reduz períodos de espera em diferentes situações e revisa casos que antes poderiam levar à inaptidão definitiva.

A principal mudança relacionada à idade é a possibilidade de doadores de repetição continuarem contribuindo depois dos 70 anos, desde que permaneçam saudáveis, sejam considerados aptos na avaliação clínica e respeitem os intervalos e frequência definidos para essa faixa etária. A primeira doação continua tendo como referência o limite de 60 anos, salvo situações tecnicamente justificadas e avaliação médica do serviço de hemoterapia.

MENOR TEMPO DE ESPERA - Entre as alterações estão os prazos para doação depois de tatuagem, maquiagem definitiva, piercing e procedimentos estéticos invasivos, como aplicação de botox, preenchimento e microagulhamento. Quando for possível avaliar a segurança sanitária do local e do procedimento, a doação poderá ocorrer sete dias depois, por exemplo. Se essa avaliação não for possível, permanece o prazo de quatro meses. Para piercing na cavidade oral ou na região genital, são necessários quatro meses após a retirada do acessório.

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O intervalo após endoscopia ou colonoscopia também passa de seis para quatro meses. Para pessoas que tiveram tuberculose pulmonar ou extrapulmonar, o prazo cai de cinco anos para dois anos depois da cura. Quem fez cirurgia bariátrica poderá ser considerado apto após seis meses, desde que esteja com o peso estável.

Também foi reduzido de 12 para quatro meses, contados a partir do último contato, o período de inaptidão para relações sexuais com parceiros ocasionais ou desconhecidos. No caso do histórico de câncer, a aptidão poderá ser analisada cinco anos após o fim do tratamento, desde que haja cura ou remissão confirmada e não exista doença ativa.

Permanecem com inaptidão definitiva os casos de melanoma e de neoplasias do sistema hematopoiético, como linfomas e mielomas, além das demais exceções previstas na norma.

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SEGURANÇA - A flexibilização não representa liberação automática para doar. Todos os candidatos continuam sendo submetidos a entrevista individual e avaliação clínica por profissional habilitado, que considera as condições de saúde e o histórico recente de cada pessoa.

A orientação é que o candidato responda de forma completa e verdadeira as perguntas da triagem e informe medicamentos utilizados, vacinas recebidas recentemente, cirurgias, exames, tatuagens, piercings, procedimentos estéticos e viagens ou exposições que possam representar risco. A mudança dos critérios não elimina a avaliação individual nem altera os requisitos básicos, como estar em boas condições de saúde e apresentar documento oficial com foto.

A análise é necessária para identificar situações que possam interferir na segurança da transfusão. A equipe vai verificar o histórico de saúde, o uso de medicamentos, vacinas, cirurgias, procedimentos invasivos e outras condições que possam interferir na segurança da transfusão. Todo sangue doado passa por uma série de testes para a segurança dos receptores.

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HEMORREDE - A Hemorrede do Paraná atende 384 hospitais públicos, privados e filantrópicos e envia diariamente cerca de 700 hemocomponentes para as unidades parceiras. Como o sangue tem prazo de validade e a demanda é contínua, a participação regular dos voluntários continua essencial para manter o abastecimento em todas as regiões do Estado.

COMO DOAR - Em algumas cidades, a doação precisa ser agendada. Em outras, o atendimento ocorre por ordem de chegada. Antes de comparecer, o cidadão deve consultar as condições para doar, verificar a unidade mais próxima e confirmar a necessidade de agendamento no site da Sesa.

Informações também podem ser obtidas pelos telefones (41) 3262-7676 e 0800 645-4555 ou pelo e-mail rchemepar@sesa.pr.gov.br.

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Doação de sangue Hemepar paraná REGULAMENTAÇÃO SAÚDE
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