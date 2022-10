Nova passarela da PR-445 em Londrina será liberada a partir de domingo

Da Redação

A nova passarela na PR-445, em Londrina, será liberada para pedestres pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) a partir da zero hora de domingo (30).

A estrutura está próxima das ruas Caracas e Ivan Sérgio Ataíde Vicente, no bairro Gleba Palhano, zona Sul da cidade. Este trecho da PR-445 fica em um dos maiores centros comerciais de Londrina e conta com um grande fluxo de veículos e pedestres, mas sem um local seguro para quem precisa atravessar a rodovia a pé.

“A passarela vai reduzir o risco de acidentes e proporcionar maior segurança e mobilidade à população. Ela também facilitará quem precisa atravessar a via para acessar as paradas do ônibus local”, explica o secretário de Infraestrutura e Logística, Fernando Furiatti.

O Governo do Paraná investiu R$ 1.368.999,99 na passarela, que teve as obras iniciadas em junho deste ano. Serão concluídos na sequência os serviços complementares, como a sinalização vertical e horizontal, incluindo faixas de pedestre nas marginais, defensas metálicas, rampas de acessibilidade e o plantio de grama às margens da estrutura.





