Nova frente fria traz tempestades ao Paraná no fim de semana de eleições
Os meteorologistas estarão 24 horas atentos às condições climáticas para enviar alertas em caso de situações de risco neste domingo de votação
Depois de uma sexta-feira (02) um pouco mais gelada, o sábado (03) será abafado no Paraná. De acordo com o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná), o aquecimento antecede a passagem de uma nova frente fria pelo Estado, que trará tempestades entre o fim de sábado e o domingo (04).
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O amanhecer desta sexta foi marcado por temperaturas próximas dos 10°C na metade sul do Paraná, chegando aos 7°C e 8°C nas regiões de Palmas e General Carneiro. Ao longo do dia, o sol aparece entre nuvens, com possibilidade de pancadas de chuva isoladas e algumas trovoadas no Norte, Campos Gerais, Sudeste e Centro-sul. No Oeste e Sudoeste, o tempo permanece firme, com pouca nebulosidade.
No Leste do Estado o céu segue encoberto, com possibilidade de garoa ou chuva fraca ocasional. Com isso, as temperaturas não devem ultrapassar os 20°C, mantendo a sensação de frio, principalmente na Região Metropolitana de Curitiba. Onde o sol predomina, esquenta mais: as temperaturas podem se aproximar dos 30°C no Noroeste, Oeste e Sudoeste, e nas demais regiões, as máximas superam os 22°C.
No sábado, o dia começa com maior presença de nuvens baixas do Leste até o Centro-Sul, onde pode haver restrição da visibilidade nas áreas mais elevadas. No Oeste e no Norte, o sol aparece desde as primeiras horas do dia. Durante a tarde, ficará entre nuvens em todo o Paraná, favorecendo a sensação de abafamento. Pancadas de chuva com trovoadas podem ocorrer de forma irregular – situações bem típicas da primavera.
No final do dia o cenário muda com o avanço de uma frente fria pelo Sul do Brasil, favorecendo a formação de uma linha de instabilidade que deve avançar inicialmente pelo Sudoeste, Oeste, Centro-Sul e Noroeste do Paraná, trazendo o risco de tempestades potencialmente severas. Pode ocorrer chuva intensa em um curto espaço de tempo, alta incidência de raios, rajadas de vento que podem atingir e até superar os 80 km/h, além de precipitação de granizo em alguns pontos.
ELEIÇÕES - Na madrugada e manhã de domingo (04), dia de eleição, essa linha de instabilidade avança em direção ao Leste, alcançando também as áreas centrais e Norte do Paraná. Até a tarde, as instabilidades mais intensas já devem ter atravessado o Estado e o risco de tempestades diminui, mas o tempo continua instável, com maior possibilidade de chuva nas faixas Norte e Leste.
Para monitorar as condições atmosféricas nas zonas eleitorais no Paraná, o Simepar desenvolveu um sistema para o Tribunal Regional Eleitoral. Os meteorologistas estarão 24 horas atentos às condições climáticas para enviar alertas em caso de situações de risco, permitindo a tomada de decisão do TRE-PR e da Defesa Civil do Paraná a tempo de garantir a segurança do processo democrático. Um meteorologista do Simepar estará presencialmente no domingo no TRE.
Na segunda-feira (05), a intensificação de um sistema de baixa pressão sobre os países vizinhos com influência sobre o Sul do Brasil volta a favorecer a ocorrência de chuva e tempestades no Paraná. Já a partir da manhã, as instabilidades devem começar pelo Oeste e avançar em direção às áreas centrais, Sul e ao Leste do Estado. Novos boletins serão emitidos nos próximos dias.
Em Apucarana, a previsão é de um domingo chuvoso, com estimativa de 15,3 mm de precipitação durante o dia.