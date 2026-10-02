Nova frente fria traz tempestades ao Paraná no fim de semana de eleições

Depois de uma sexta-feira (02) um pouco mais gelada, o sábado (03) será abafado no Paraná. De acordo com o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná), o aquecimento antecede a passagem de uma nova frente fria pelo Estado, que trará tempestades entre o fim de sábado e o domingo (04).

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O amanhecer desta sexta foi marcado por temperaturas próximas dos 10°C na metade sul do Paraná, chegando aos 7°C e 8°C nas regiões de Palmas e General Carneiro. Ao longo do dia, o sol aparece entre nuvens, com possibilidade de pancadas de chuva isoladas e algumas trovoadas no Norte, Campos Gerais, Sudeste e Centro-sul. No Oeste e Sudoeste, o tempo permanece firme, com pouca nebulosidade.

No Leste do Estado o céu segue encoberto, com possibilidade de garoa ou chuva fraca ocasional. Com isso, as temperaturas não devem ultrapassar os 20°C, mantendo a sensação de frio, principalmente na Região Metropolitana de Curitiba. Onde o sol predomina, esquenta mais: as temperaturas podem se aproximar dos 30°C no Noroeste, Oeste e Sudoeste, e nas demais regiões, as máximas superam os 22°C.

No sábado, o dia começa com maior presença de nuvens baixas do Leste até o Centro-Sul, onde pode haver restrição da visibilidade nas áreas mais elevadas. No Oeste e no Norte, o sol aparece desde as primeiras horas do dia. Durante a tarde, ficará entre nuvens em todo o Paraná, favorecendo a sensação de abafamento. Pancadas de chuva com trovoadas podem ocorrer de forma irregular – situações bem típicas da primavera.

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No final do dia o cenário muda com o avanço de uma frente fria pelo Sul do Brasil, favorecendo a formação de uma linha de instabilidade que deve avançar inicialmente pelo Sudoeste, Oeste, Centro-Sul e Noroeste do Paraná, trazendo o risco de tempestades potencialmente severas. Pode ocorrer chuva intensa em um curto espaço de tempo, alta incidência de raios, rajadas de vento que podem atingir e até superar os 80 km/h, além de precipitação de granizo em alguns pontos.

ELEIÇÕES - Na madrugada e manhã de domingo (04), dia de eleição, essa linha de instabilidade avança em direção ao Leste, alcançando também as áreas centrais e Norte do Paraná. Até a tarde, as instabilidades mais intensas já devem ter atravessado o Estado e o risco de tempestades diminui, mas o tempo continua instável, com maior possibilidade de chuva nas faixas Norte e Leste.

Para monitorar as condições atmosféricas nas zonas eleitorais no Paraná, o Simepar desenvolveu um sistema para o Tribunal Regional Eleitoral. Os meteorologistas estarão 24 horas atentos às condições climáticas para enviar alertas em caso de situações de risco, permitindo a tomada de decisão do TRE-PR e da Defesa Civil do Paraná a tempo de garantir a segurança do processo democrático. Um meteorologista do Simepar estará presencialmente no domingo no TRE.

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Na segunda-feira (05), a intensificação de um sistema de baixa pressão sobre os países vizinhos com influência sobre o Sul do Brasil volta a favorecer a ocorrência de chuva e tempestades no Paraná. Já a partir da manhã, as instabilidades devem começar pelo Oeste e avançar em direção às áreas centrais, Sul e ao Leste do Estado. Novos boletins serão emitidos nos próximos dias.

Em Apucarana, a previsão é de um domingo chuvoso, com estimativa de 15,3 mm de precipitação durante o dia.