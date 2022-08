Nova frente fria derruba temperaturas; veja o que diz o meteorologista

Da Redação

A nova frente fria que vem chegando no Paraná nesta semana promete derrubar as temperaturas na região. Segundo o Simepar, de sexta-feira a domingo, as temperaturas mínimas em Apucarana ficam abaixo dos 10° C e as máximas não devem superar 20° C.

Nesta quarta-feira, a instabilidade atmosférica segue presente sobre o Paraná, em função da formação de uma nova frente fria sobre o Sul do Brasil. Assim, no decorrer do dia, são esperadas pancadas de chuvas acompanhadas de descargas elétricas nas diversas regiões paranaenses. As condições atmosféricas seguem favoráveis para ocorrência de temporais no estado (maior possibilidade entre o noroeste, oeste e o sudoeste). Temperaturas variam pouco durante o dia.

A instabilidade segue presente sobre o Paraná com nova frente fria se desenvolvendo no sul do país. São esperadas algumas chuvas e trovoadas no estado, principalmente a partir da tarde, noite e madrugada desta quinta-feira.

A passagem de uma nova frente fria mantém o tempo instável nas diversas regiões paranaenses. Eventos de chuva são esperados a qualquer momento do dia, com acumulados que deverão ser significativos. Há condições favoráveis também para o desenvolvimento de temporais. Ainda na quinta-feira, teremos a incursão de uma massa de ar frio que induz o declínio acentuado das temperaturas.

Assista o que diz o meteorologista Lizandro Jacóbsen:

