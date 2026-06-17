Nova esperança: Ana Beatriz recebe tratamento experimental após grave acidente em Curitiba

A jovem Ana Beatriz Cruz recebeu, entre a noite de terça-feira (16) e a madrugada desta quarta-feira (17), a aplicação da polilaminina, terapia experimental voltada ao tratamento de lesões medulares agudas. O procedimento foi realizado no Hospital do Trabalhador, em Curitiba, após uma operação logística especial que envolveu o transporte aéreo do medicamento e da equipe médica responsável pela aplicação.

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Internada desde o último sábado (13), Ana Beatriz sofreu graves ferimentos após ser atingida por um galho de árvore enquanto passeava com familiares na capital paranaense. Ela chegou ao hospital em estado crítico, com risco iminente de morte.

Para garantir a realização do procedimento dentro do período considerado mais eficaz pelos pesquisadores — até 72 horas após o trauma — uma aeronave do Governo do Estado foi utilizada para buscar a medicação e os profissionais envolvidos no protocolo. A operação incluiu deslocamentos entre Curitiba, Rio de Janeiro e Foz do Iguaçu, com retorno ao Aeroporto do Bacacheri por volta das 22 horas de terça-feira.

A aplicação foi conduzida pelo médico pesquisador Olavo Borges Franco, pelo neurocirurgião João Elias Sarraf e pelo coordenador do Programa de Acesso Expandido (Uso Compassivo) da Polilaminina, Mitter Mayer Borges.

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Segundo o secretário estadual da Saúde, César Neves, o primeiro desafio das equipes médicas foi estabilizar a paciente para, posteriormente, avaliar a possibilidade de inclusão no protocolo experimental.

"Ela chegou ao hospital com traumas raquimedular e torácico extremamente graves. A prioridade foi preservar sua vida. Após a estabilização do quadro, foi possível iniciar a análise para o tratamento e garantir que toda a documentação fosse concluída dentro do prazo necessário", afirmou.

Mitter Mayer Borges destacou a rapidez da mobilização realizada no Paraná e ressaltou que o Estado se tornou referência nacional na aplicação da terapia experimental.

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"Todo o processo ocorreu graças ao entendimento da urgência do caso e à integração entre as equipes envolvidas. Atualmente, o Paraná concentra o maior número de pacientes tratados com polilaminina no país", disse.

Próximos passos

Com o procedimento concluído, Ana Beatriz permanecerá internada sob acompanhamento multiprofissional no Hospital do Trabalhador. Conforme a evolução clínica, ela poderá ser encaminhada ao Hospital de Reabilitação Ana Carolina Moura Xavier (CHR), onde deverá iniciar um programa intensivo de reabilitação e fisioterapia especializada.

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A aplicação realizada em Ana Beatriz foi a 16ª do tipo no Paraná. Outro paciente internado no Hospital do Trabalhador também recebeu a terapia na sequência, elevando para 17 o número de procedimentos realizados no Estado.

Com os dois novos atendimentos, o Brasil passa a contabilizar 87 pacientes incluídos na pesquisa. No Paraná, os casos estão distribuídos entre os municípios de Curitiba, Maringá, Foz do Iguaçu, Cascavel e Londrina.

O que é a polilaminina?

A polilaminina é uma terapia experimental desenvolvida por pesquisadores brasileiros para auxiliar no tratamento de lesões medulares agudas. A substância é produzida a partir da laminina, proteína naturalmente presente no organismo humano e encontrada em grande quantidade na placenta.

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O tratamento integra o Programa de Acesso Expandido (Uso Compassivo), autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), permitindo seu uso em situações específicas enquanto os estudos clínicos seguem avaliando a segurança e a eficácia da terapia.