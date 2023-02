Nova edição do Banco de Projetos terá R$ 100 mi para planejar obras

Da Redação

Treze projetos integram o pontapé inicial da execução da segunda edição do Banco de Projetos, direcionado ao planejamento de dezenas de obras, principalmente rodoviárias, em todas as regiões do Paraná. O anúncio foi feito pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior nesta terça-feira (7).

A verba total de R$ 100 milhões vai financiar projetos demandados pela população, mas que não tinham plano detalhado de implantação – o projeto é o primeiro passo de qualquer obra pública de grande porte. A lista foi divulgada conjuntamente ao anúncio pelo Governo do Estado de um pacote de R$ 3,4 bilhões em investimentos em infraestrutura a serem licitadas neste ano e que terão obras iniciadas até 2024, o À Frente Paraná.

“Quando assumi, em 2019, criamos um Banco de Projetos para acelerar a contratação de estudos. Agora, temos eles prontos e conseguimos viabilizar os recursos para executar mais um grande pacote de obras em todas as regiões”, disse Ratinho Junior sobre o novo aporte, que é uma parte do projeto de transformar o Paraná no hub logístico da América do Sul.

Quando os projetos construtivos estiverem elaborados, essas obras poderão ser contratadas com mais agilidade nos anos seguintes, gerando investimentos de cerca de R$ 3,6 bilhões, conforme estimativa do Governo do Estado, tornando o Paraná mais integrado, receptivo a grandes investimentos, resultando em mais qualidade de vida para a população.

Entre os projetos que fazem parte da segunda edição do Banco de Projetos estão três duplicações (continuidade da Rodovia dos Minérios, além das duas obras em andamento; Campina Grande do Sul - BR-116; e Lerroville - Irerê, na região de Londrina); uma pavimentação (Palmitópolis - Cafelândia - Jotaesse); e nove restaurações (Assis Chateaubriand - Toledo, Palmeira - São João do Triunfo, Rolândia - Porecatu, Imbaú - Curiúva, Toledo - São Pedro do Iguaçu, Jaguariaíva - Santo Antônio da Platina, Santo Antônio da Platina - Andirá, Cruzeiro do Oeste - Nova Olímpia e Nova Olímpia - PR-323, em Umuarama).

PLANEJAMENTO

Para a Secretaria de Planejamento, a estratégia do primeiro mandato de transformar o Paraná em um bom ambiente para atrair novos negócios, estimular empresas já instaladas e acompanhar a transformação no agronegócio foi realizada com êxito. “No primeiro ano do primeiro mandato constituímos um Banco de Projetos que, ao longo dos anos, foi se transformando em obras estruturantes”, diz o secretário da pasta, Guto Silva, que aponta o Paraná em um novo momento, como a 4ª economia do Brasil e em pleno emprego.

Guto Silva explicou que esse aporte de R$ 100 milhões exigirá do Planejamento que avalie e selecione as iniciativas que, após análise das questões ambiental e orçamentária, irão incrementar o estoque de novas obras na carteira do Banco de Projetos, que serão concretizadas com economias do governo e captações em agências internacionais.

“O lançamento do À Frente Paraná, com esse novo aporte para projetos, irá gerar empregos, movimentar a economia e deixar um legado importante, e em longo prazo - de melhora na infraestrutura, criando condições de eliminarmos os gargalos históricos do Paraná, como as rodovias da década de 1980, com dificuldades de trafegabilidade e estradas inseguras”, diz.

O secretário de Infraestrutura e Logística, Fernando Furiatti, completa que todos esses novos projetos contam com trabalho técnico especializado e garantem um novo ciclo de investimentos, assim como as obras executadas ao longo da primeira gestão e alcançam R$ 8 bilhões. "O Paraná tem desenvolvido um grande trabalho de reestruturação das rodovias estaduais, o que tem atraído inclusive visitas técnicas de outros estados. A primeira gestão foi marcada por um grande pacote de obras e já iniciamos a segunda dando continuidade a esse projeto", complementa.

