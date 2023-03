Nota Paraná: veja de onde são os ganhadores do sorteio desta quinta

Da Redação

O sorteio ocorreu nesta quinta

O Nota Paraná, vinculado à Secretaria de Estado da Fazenda, contemplou no sorteio desta quinta-feira (9) dez paranaenses com R$ 10 mil. A mudança na quantidade de 40 para 10 premiados com esse valor ocorreu em razão da alteração da regulamentação do programa, que instituiu novas premiações de R$ 100 mil e R$ 50 mil.

Os consumidores contemplados são das cidades de Colombo, (final do CPF 75); Foz do Iguaçu, (final do CPF 19); Terra Rica (final do CPF 04); Santa Tereza do Oeste (final do CPF 90); Francisco Beltrão, (final do CPF 53); Paranaguá (final do CPF 37); Londrina (final do CPF 91); e Curitiba, bairros Cristo Rei (final do CPF 15), Atuba (final do CPF 91) e Xaxim (final do CPF 00).

Os contemplados podem conferir os bilhetes premiados pelo aplicativo ou site do Nota Paraná e fazer a transferência do valor para a conta cadastrada no programa.



Além desses prêmios e dos maiores valores, de R$ 1 milhão, de R$ 100 mil e de R$ 50 mil, foram realizados sorteios para as entidades sociais. Ao todo, são 1.669 instituições cadastradas. Elas atuam nas áreas de assistência social, educação, saúde e geração de emprego e concorreram a prêmios de R$ 20 mil e R$ 100.

Foram sorteados, ainda, 8 mil prêmios de R$ 100,00 pelo Paraná Pay, totalizando R$ 800 mil, para uso exclusivo nos estabelecimentos da área do turismo, postos de combustível e compra de gás de cozinha.

COMO DOAR A NOTA FISCAL – Para ajudar as instituições, o cidadão pode doar as notas fiscais em que não informar seu CPF. Assim, os bilhetes para concorrer aos sorteios do programa, concedidos de acordo com as compras, vão para a instituição, que terá mais chances de ser contemplada.

Entidades premiadas com R$ 20 mil em março:

Associação de Proteção à Maternidade e a Infância de Coronel Vivida – Vila Operária – Coronel Vivida

Nosso Canto Centro de Adaptação Neurológica Total – Jardim Central – Foz do Iguaçu

Associação Adote Com Consciência – Hauer – Curitiba

Associação Cultural Meninos da Harmonia – Afonso Pena – São José dos Pinhais

Associação Defensora dos Animais de Londrina – ADA – Warta – Londrina

Associação dos Deficientes Visuais do Paraná – Sítio Cercado – Curitiba

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Palmeira – Rocio – Palmeira

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Nova Olímpia – Centro – Nova Olímpia

Associação Esquadrão da Vida de Ponta Grossa – Colônia Dona Luiza – Ponta Grossa

Acitol - Associação Comunitária Independente de Toledo – Vila Industrial – Toledo

