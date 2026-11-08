Nota Paraná sorteia prêmios de R$ 50 mil e R$ 100 mil nesta segunda (09)

Serão mais de 43 mil paranaenses contemplados, além de outros 20 mil prêmios para instituições

Mais de 3,38 milhões de consumidores vão concorrer ao sorteio do Nota Paraná na próxima segunda-feira (09). O programa de cidadania fiscal da Secretaria de Estado da Fazendo vai distribuir R$ 2,8 milhões em prêmios para os cidadãos que informaram o CPF em suas notas fiscais no último mês de julho, além de outros R$ 2,2 milhões para entidades sociais, totalizando R$ 5 milhões em premiações.

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Com prêmios que variam de R$ 50 a R$ 100 mil, serão mais de 43 mil paranaenses contemplados, além de outros 20 mil prêmios para instituições.

O sorteio deste mês leva em consideração as notas fiscais emitidas no último mês de julho. Para o período, foram gerados mais de 32,28 milhões de bilhetes. Ao todo, são exatos 3.387.671 consumidores participando da premiação.

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De acordo com o regulamento do programa de cidadania fiscal do Paraná, a primeira compra realizada por um CPF no mês, independente do valor, gera um bilhete para participar do sorteio. A partir disso, um novo bilhete é gerado a cada R$ 200 em compras. Assim, quanto mais o cidadão pede a identificação em suas notas fiscais, maiores são as chances de ganhar.

Os dois principais prêmios do sorteio deste mês de novembro serão de R$ 50 mil e R$ 100 mil. Também serão distribuídos 100 prêmios de R$ 1.000, 8 mil de R$ 100 e mais 35 mil de R$ 50 — totalizando R$ 2,8 milhões para pessoas físicas.

Já para as entidades sociais, são 20.040 prêmios que variam de R$ 100 a R$ 5.000. Há 1.616 instituições participantes que vão concorrer com 3.530.714 bilhetes gerados no período.