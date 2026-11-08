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DIA DE SORTEIO

Nota Paraná sorteia prêmios de R$ 50 mil e R$ 100 mil nesta segunda (09)

Serão mais de 43 mil paranaenses contemplados, além de outros 20 mil prêmios para instituições

Escrito por Da Redação
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Nota Paraná sorteia prêmios de R$ 50 mil e R$ 100 mil nesta segunda (09)
Autor Foto: Sefaz

Mais de 3,38 milhões de consumidores vão concorrer ao sorteio do Nota Paraná na próxima segunda-feira (09). O programa de cidadania fiscal da Secretaria de Estado da Fazendo vai distribuir R$ 2,8 milhões em prêmios para os cidadãos que informaram o CPF em suas notas fiscais no último mês de julho, além de outros R$ 2,2 milhões para entidades sociais, totalizando R$ 5 milhões em premiações.

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Com prêmios que variam de R$ 50 a R$ 100 mil, serão mais de 43 mil paranaenses contemplados, além de outros 20 mil prêmios para instituições.

O sorteio deste mês leva em consideração as notas fiscais emitidas no último mês de julho. Para o período, foram gerados mais de 32,28 milhões de bilhetes. Ao todo, são exatos 3.387.671 consumidores participando da premiação.

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De acordo com o regulamento do programa de cidadania fiscal do Paraná, a primeira compra realizada por um CPF no mês, independente do valor, gera um bilhete para participar do sorteio. A partir disso, um novo bilhete é gerado a cada R$ 200 em compras. Assim, quanto mais o cidadão pede a identificação em suas notas fiscais, maiores são as chances de ganhar.

Os dois principais prêmios do sorteio deste mês de novembro serão de R$ 50 mil e R$ 100 mil. Também serão distribuídos 100 prêmios de R$ 1.000, 8 mil de R$ 100 e mais 35 mil de R$ 50 — totalizando R$ 2,8 milhões para pessoas físicas.

Já para as entidades sociais, são 20.040 prêmios que variam de R$ 100 a R$ 5.000. Há 1.616 instituições participantes que vão concorrer com 3.530.714 bilhetes gerados no período.

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