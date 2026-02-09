Nota Paraná sorteia prêmios de R$ 1 mil para 36 cidades; veja a lista

O sorteio do programa Nota Paraná, realizado nesta segunda-feira (09), contemplou 100 consumidores espalhados por 36 municípios do Estado com prêmios individuais de R$ 1 mil. Esta categoria de premiação busca pulverizar os benefícios do programa para diversas regiões do interior e da capital.

Abaixo, você confere a lista das cidades onde residem os novos contemplados com R$ 1 mil:

Almirante Tamandaré

Arapoti

Araucária

Cafelândia

Cambé

Campo Bonito

Campo Largo

Cascavel

Castro

Céu Azul

Chopinzinho

Curitiba

Engenheiro Beltrão

Foz do Iguaçu

Guarapuava

Ibaiti

Lobato

Londrina

Mandaguari

Maringá

Matinhos

Medianeira

Nova Santa Rosa

Palmas

Paranaguá

Pato Branco

Pinhais

Ponta Grossa

Pontal do Paraná

Rolândia

Salto do Itararé

São José dos Pinhais

São Sebastião da Amoreira

Sarandi

Umuarama

União da Vitória

Prêmios principais:

Além dos valores menores, o sorteio desta segunda-feira também entregou prêmios de grande porte. O destaque foi para um curitibano de 66 anos, que faturou o prêmio máximo de R$ 1 milhão. Ele participou do sorteio com apenas seis bilhetes, gerados a partir de 16 notas fiscais.

Já o segundo maior prêmio, no valor de R$ 100 mil, saiu para uma moradora de 38 anos da zona rural de Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro.