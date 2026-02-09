Leia a última edição
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Paraná

publicidade
FOI VOCÊ?

Nota Paraná sorteia prêmios de R$ 1 mil para 36 cidades; veja a lista

Além dos valores menores, o sorteio desta segunda-feira também entregou prêmios de grande porte

Escrito por Da Redação
Publicado em 09.02.2026, 17:16:52 Editado em 09.02.2026, 17:29:08
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Nota Paraná sorteia prêmios de R$ 1 mil para 36 cidades; veja a lista
Autor Sorteio foi realizado nesta segunda-feira (09) - Foto: Adriany Freitas/TNOnline

O sorteio do programa Nota Paraná, realizado nesta segunda-feira (09), contemplou 100 consumidores espalhados por 36 municípios do Estado com prêmios individuais de R$ 1 mil. Esta categoria de premiação busca pulverizar os benefícios do programa para diversas regiões do interior e da capital.

📰 LEIA MAIS: Morador de Curitiba ganha prêmio de R$ 1 milhão no sorteio do Nota Paraná

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Abaixo, você confere a lista das cidades onde residem os novos contemplados com R$ 1 mil:

  • Almirante Tamandaré
  • Arapoti
  • Araucária
  • Cafelândia
  • Cambé
  • Campo Bonito
  • Campo Largo
  • Cascavel
  • Castro
  • Céu Azul
  • Chopinzinho
  • Curitiba
  • Engenheiro Beltrão
  • Foz do Iguaçu
  • Guarapuava
  • Ibaiti
  • Lobato
  • Londrina
  • Mandaguari
  • Maringá
  • Matinhos
  • Medianeira
  • Nova Santa Rosa
  • Palmas
  • Paranaguá
  • Pato Branco
  • Pinhais
  • Ponta Grossa
  • Pontal do Paraná
  • Rolândia
  • Salto do Itararé
  • São José dos Pinhais
  • São Sebastião da Amoreira
  • Sarandi
  • Umuarama
  • União da Vitória

Prêmios principais:

Além dos valores menores, o sorteio desta segunda-feira também entregou prêmios de grande porte. O destaque foi para um curitibano de 66 anos, que faturou o prêmio máximo de R$ 1 milhão. Ele participou do sorteio com apenas seis bilhetes, gerados a partir de 16 notas fiscais.

📲Clique aqui para entrar no nosso grupo do WhatsApp e receber nossas notícias em primeira mão

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Já o segundo maior prêmio, no valor de R$ 100 mil, saiu para uma moradora de 38 anos da zona rural de Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
CONSUMIDORES Curitiba municípios nota paraná prêmios sorteio
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline