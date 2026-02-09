Nota Paraná sorteia prêmios de R$ 1 mil para 36 cidades; veja a lista
Além dos valores menores, o sorteio desta segunda-feira também entregou prêmios de grande porte
O sorteio do programa Nota Paraná, realizado nesta segunda-feira (09), contemplou 100 consumidores espalhados por 36 municípios do Estado com prêmios individuais de R$ 1 mil. Esta categoria de premiação busca pulverizar os benefícios do programa para diversas regiões do interior e da capital.
Abaixo, você confere a lista das cidades onde residem os novos contemplados com R$ 1 mil:
- Almirante Tamandaré
- Arapoti
- Araucária
- Cafelândia
- Cambé
- Campo Bonito
- Campo Largo
- Cascavel
- Castro
- Céu Azul
- Chopinzinho
- Curitiba
- Engenheiro Beltrão
- Foz do Iguaçu
- Guarapuava
- Ibaiti
- Lobato
- Londrina
- Mandaguari
- Maringá
- Matinhos
- Medianeira
- Nova Santa Rosa
- Palmas
- Paranaguá
- Pato Branco
- Pinhais
- Ponta Grossa
- Pontal do Paraná
- Rolândia
- Salto do Itararé
- São José dos Pinhais
- São Sebastião da Amoreira
- Sarandi
- Umuarama
- União da Vitória
Prêmios principais:
Além dos valores menores, o sorteio desta segunda-feira também entregou prêmios de grande porte. O destaque foi para um curitibano de 66 anos, que faturou o prêmio máximo de R$ 1 milhão. Ele participou do sorteio com apenas seis bilhetes, gerados a partir de 16 notas fiscais.
Já o segundo maior prêmio, no valor de R$ 100 mil, saiu para uma moradora de 38 anos da zona rural de Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro.