Nota Paraná: saiba de onde são os ganhadores dos prêmios principais

O sorteio ocorreu na sede da Receita Estadual, em Maringá

Nesta segunda-feira (8), o Nota Paraná e o Paraná Pay sortearam os R$ 5 milhões em prêmios que são distribuídos mensalmente entre contribuintes que colocam CPF nas notas fiscais e entidades assistenciais do estado cadastradas nos programas. O sorteio ocorreu na sede da Receita Estadual, em Maringá, porém não houve transmissão ao vivo pelas redes sociais por causa das diretrizes quanto à comunicação durante o período eleitoral.

Todos os meses, o Nota Paraná distribui prêmios de R$ 10, R$ 10 mil, R$ 200 mil e o prêmio máximo, de R$ 1 milhão, para consumidores que cadastram CPF em notas fiscais. Já as entidades cadastradas que contribuem para assistência social, educação, saúde e geração de emprego no Estado concorrem a valores de R$ 100 e R$ 20 mil.

De acordo com a coordenação do programa, neste mês, o prêmio de R$ 1 milhão será entregue a um contribuinte de Curitiba, morador do bairro Cajuru. Ele gastou, no total, R$ 983,77 e concorreu com oito notas fiscais e cinco bilhetes.

O segundo maior prêmio, de R$ 200 mil, também foi para um morador de Curitiba, do bairro Santa Felicidade. O consumidor concorreu com 25 notas fiscais e 16 bilhetes. Ele teve um gasto total de R$ 3.160,69.

O Paraná Pay também distribuiu 8 mil prêmios de R$ 100, que podem ser usados no setor turístico ligados à hospedagem, alimentação, transporte, recepção turística, eventos, entre outras atividades. Em janeiro deste ano entrou em vigor a alteração na regulamentação do programa que passa a ter estabelecimentos varejistas de gás de cozinha e postos de combustíveis em sua lista de locais cadastrados, ampliando o uso dos créditos do programa.

Com informações do GMC Online

