Nota Paraná realiza sorteio com prêmios de até R$ 1 milhão

A Secretaria da Fazenda do Paraná realiza nesta quinta-feira (7) o sorteio de maio do programa Nota Paraná, que tem como grande atrativo o prêmio principal de R$ 1 milhão. O evento será transmitido ao vivo, a partir das 9h30, pelo canal oficial da pasta no YouTube, permitindo que o público acompanhe em tempo real a apuração dos ganhadores e garantindo a transparência de todo o processo.

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Nesta edição, mais de 3,3 milhões de consumidores estão na disputa pelos valores. Esses participantes geraram mais de 30,5 milhões de bilhetes eletrônicos ao incluírem o CPF nas notas fiscais de compras realizadas durante o mês de janeiro de 2026. Além do cobiçado prêmio milionário, a rodada distribuirá montantes que variam de R$ 50 a R$ 100 mil. Ao todo, serão entregues mais de 23 mil prêmios aos cidadãos, somando R$ 2,8 milhões.

O programa também contempla o terceiro setor. Cerca de 1.551 instituições sociais concorrem nesta quinta-feira a 40 prêmios de R$ 5 mil e a 20 mil prêmios de R$ 100, o que representa uma injeção de R$ 2,2 milhões para essas entidades. Para o sorteio atual, foram gerados mais de 3,8 milhões de bilhetes institucionais, resultantes das notas fiscais doadas pelos próprios consumidores ao longo do período de apuração.

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Para participar dos sorteios mensais e concorrer aos prêmios, os cidadãos precisam estar cadastrados no sistema do Nota Paraná e solicitar a inclusão do CPF na nota fiscal a cada compra realizada no comércio do estado. O cadastro deve ser feito pelo site oficial do programa ou pelo aplicativo, disponível para os sistemas Android e iOS. A prática, além de gerar os bilhetes para os sorteios, permite o acúmulo de créditos do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), valores que podem ser transferidos posteriormente para a conta bancária do consumidor.

Com informações de Agência Estadual de Notícias