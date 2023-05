Nota Paraná: Prêmio de R$ 1 milhão sai para contribuinte de Maringá

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O sorteio ocorreu na sede da Receita Estadual, em Maringá

O Nota Paraná e o Paraná Pay sortearam nesta terça-feira, 09, os R$ 5 milhões em prêmios que são distribuídos mensalmente entre contribuintes que colocam CPF nas notas fiscais e entidades assistenciais do estado cadastradas nos programas. O quinto sorteio deste ano do Nota Paraná ocorreu na sede da Receita Estadual, em Maringá.

continua após publicidade .

O prêmio máximo é de R$ 1 milhão. Neste mês, 2,8 milhões de contribuintes que pediram CPF na nota nas compras de janeiro concorrem aos prêmios do Nota Paraná.

- LEIA MAIS: Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 40 milhões nesta terça (09)

continua após publicidade .

De acordo com a coordenação do programa, neste mês, o prêmio de R$ 1 milhão do Nota Paraná, será entregue a um contribuinte de Maringá, do bairro Jardim Paris. Ele gastou, no total, R$ 2.422,24 e concorreu com 21 notas fiscais e 13 bilhetes.

Já o segundo maior prêmio, de R$ 100 mil, foi para um morador de Londrina. O consumidor concorreu com 18 notas fiscais e 16 bilhetes – ele teve um gasto total de R$ 3.006,27. Por fim, o ganhador do terceiro maior prêmio, de R$ 50 mil, foi faturado por uma moradora de Ponta Grossa, que gastou R$ 6.063,39 e concorreu com 17 notas fiscais.

Como participar

continua após publicidade .

Para se cadastrar no Nota Paraná é só acessar o site www.notaparana.pr.gov.br, clicar na opção “cadastre-se”. Depois, é só preencher os dados pessoais, como CPF, data de nascimento, nome completo, CEP e endereço para criação da senha pessoal.

Por outro lado, para participar dos sorteios do Paraná Pay o consumidor deve estar cadastrado no Nota Paraná e ter manifestado concordância com os termos de uso dos créditos e prêmios. Para aderir, basta acessar o perfil de usuário no site ou no aplicativo e clicar em concordar.

A cada R$ 200 em notas fiscais geradas nos postos de combustíveis e distribuidoras de gás, o contribuinte terá direito a dois bilhetes. Nos demais estabelecimentos vinculados ao programa, cada R$ 200 em notas fiscais com CPF identificado continua gerando um bilhete.

Com informações GMC Online.

Siga o TNOnline no Google News