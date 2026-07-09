Nota Paraná paga R$ 10 milhões em prêmios; veja os ganhadores desta quinta

A edição reuniu os sorteios referentes aos meses de junho e julho, já que o sorteio previsto para junho precisou ser adiado

Nota Paraná realizou nesta quinta-feira (9) uma rodada especial de sorteios que distribuiu R$ 10 milhões em prêmios para consumidores cadastrados e entidades sociais. A edição reuniu os sorteios referentes aos meses de junho e julho, já que o sorteio previsto para junho precisou ser adiado.

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Ao todo, foram entregues dois prêmios de R$ 100 mil, dois de R$ 50 mil, 200 prêmios de R$ 1 mil, além de milhares de premiações de R$ 100 e R$ 50, beneficiando consumidores que pediram a inclusão do CPF na nota fiscal durante suas compras no Paraná.

Mais de 86 mil consumidores foram contemplados nas duas extrações, reforçando o programa como uma das principais iniciativas de incentivo à cidadania fiscal no Estado.

Resultado do Nota Paraná: veja de onde são os ganhadores

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Sorteio de junho

O prêmio principal de R$ 100 mil, referente ao sorteio adiado de junho, foi para uma contribuinte de Ipiranga, nascida em 1996. As informações sobre as notas fiscais, bilhetes eletrônicos e valor gasto não foram divulgadas.

O segundo maior prêmio, de R$ 50 mil, saiu para uma moradora de Curitiba. O vencedor concorreu com 26 notas fiscais e 22 bilhetes eletrônicos, após registrar compras no valor de R$ 4.340,27. Ele nasceu em 1972.

Sorteio de julho

No sorteio de julho, o prêmio máximo de R$ 100 mil contemplou um morador de Matelândia. Ela participou com 11 notas fiscais, que renderam 103 bilhetes eletrônicos, após acumular compras de R$ 20 mil. A ganhadora nasceu em 1981.

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Já o prêmio de R$ 50 mil foi destinado a um morador de Andirá. Ele concorreu com 9 notas fiscais, equivalentes a 51 bilhetes, após registrar compras que somaram R$ 10.100,00. O vencedor nasceu em 1986.

Mais de 61 milhões de bilhetes participaram dos sorteios

O sorteio de número 253, correspondente às compras realizadas em fevereiro, reuniu mais de 28,4 milhões de bilhetes eletrônicos, emitidos para 3,27 milhões de consumidores. Nesta etapa foram distribuídos 43.102 prêmios.

Já o sorteio 255, referente às compras efetuadas em março, contou com aproximadamente 33 milhões de bilhetes eletrônicos gerados por mais de 3,35 milhões de participantes, que concorreram a outros 43 mil prêmios.

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Como participar do Nota Paraná

Participar do Nota Paraná é simples. Basta solicitar a inclusão do CPF na nota fiscal sempre que realizar compras em estabelecimentos comerciais do Estado.

Os consumidores cadastrados acumulam créditos de ICMS, que podem ser transferidos para a conta bancária ou utilizados para reduzir o valor do IPVA. Além disso, cada compra gera bilhetes eletrônicos que permitem concorrer aos sorteios mensais do programa.

O cadastro pode ser feito pelo portal oficial do Nota Paraná ou pelo aplicativo disponível para celulares Android e iOS. Após a inscrição, basta continuar informando o CPF nas compras para acumular créditos e participar automaticamente dos próximos sorteios.