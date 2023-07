Nota Paraná: os ganhadores do sorteio de julho; veja de onde são

O Nota Paraná e o Paraná Pay sortearam nesta segunda-feira (10), na sede da Receita Estadual, em Maringá, os R$ 5 milhões em prêmios que são distribuídos mensalmente entre contribuintes que colocam CPF nas notas fiscais e entidades assistenciais do estado cadastradas nos programas.

Os consumidores podem ganhar quinze mil prêmios de R$ 50, dez prêmios de R$ 10 mil, um prêmio de R$ 50 mil, um prêmio de R$ 100 mil e um prêmio máximo de R$ 1 milhão, somando aproximadamente 27 milhões de bilhetes para sorteio nesta edição do Nota Paraná.

Além dos consumidores, 1.367 entidades sociais estão elegíveis para disputar os prêmios de R$ 100 a R$ 20 mil neste sorteio.

De acordo com a coordenação do programa, neste mês, o prêmio de R$ 1 milhão será entregue a uma contribuinte de Paranavaí. Ela gastou, no total, R$ 5.475,23 e concorreu com 10 notas fiscais e 28 bilhetes.

Já o segundo maior prêmio, de R$ 100 mil, foi para um morador de Antonina. O consumidor concorreu com 3 notas fiscais e 5 bilhetes, ele teve um gasto total de R$ 866,98.

Por fim, o ganhador do terceiro maior prêmio, de R$ 50 mil, foi faturado por uma morador de Curitiba, que gastou R$ 98 mil e concorreu com 72 notas fiscais e 492 bilhetes.

Do mesmo modo, o Paraná Pay também distribuiu 8 mil prêmios de R$ 100, que podem ser usados no setor turístico ligados à hospedagem, alimentação, transporte, recepção turística, eventos, entre outras atividades. Em janeiro deste ano entrou em vigor a alteração na regulamentação do programa que passa a ter estabelecimentos varejistas de gás de cozinha e postos de combustíveis em sua lista de locais cadastrados, ampliando o uso dos créditos do programa.

