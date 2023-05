Nota Paraná: moradores de sete cidades são contemplados com R$ 10 mil

Da Redação

O cidadão pode doar as notas fiscais em que não precisa informar seu CPF

Consumidores de sete cidades paranaenses foram premiados com R$ 10 mil no sorteio desta terça-feira (9) do Nota Paraná, programa do Governo do Estado vinculado à Secretaria da Fazenda. Os contemplados podem conferir os bilhetes premiados pelo aplicativo ou no site do Nota Paraná e fazer a transferência do valor para a conta cadastrada no programa.

Os sorteados são de Maringá, bairro Aeroporto Zona 08 (final do CPF 869-05); Céu Azul, bairro Centro (449-36); Maringá, bairro Vila Nova (929-20); Clevelândia, Zona Rural (389-61); Paranavaí, Distrito Graciosa (329-34); Curitiba, bairro Batel (290-20); Curitiba, Água Verde (CPF 638-01); Curitiba, Centro (final do CPF 447-67); Araucária, Boqueirão (final do CPF 369-85); e Ipiranga, bairro Centro (final do CPF 399-81).

Além destes prêmios e dos maiores valores, de R$ 1 milhão (Maringá), R$ 100 mil (Londrina) e R$ 50 mil (Ponta Grossa), e, ainda, 8 mil prêmios de R$ 100,00 pelo Paraná Pay, há sorteios para entidades sociais. São 1.684 instituições cadastradas no programa. Elas atuam nas áreas de assistência social, educação, saúde e geração de emprego e concorreram aos prêmios de R$ 20 mil e de R$ 100.

Para ajudar as instituições, o cidadão pode doar as notas fiscais em que não precisa informar seu CPF. Assim, os bilhetes para concorrer aos sorteios do programa, concedidos de acordo com as compras, vão para a entidade, que terá mais chances de ser contemplada.

Entidades premiadas com R$ 20 mil:

Associação Esquadrão da Vida de Ponta Grossa - Ponta Grossa;

Associação Alírio Pfiffer - Curitiba;

Associação Adote com Consciência - Curitiba;

Associação do Amigo Animal - Curitiba;

Associação de Pais e Amigos Excepcionais de Reserva - Reserva;

Centro de Formação Sócio-Ambiental - Pontal do Paraná;

Casa Antonio Frederico Ozanam de Paranavaí - Paranavaí;

Casa de Abrigo de Longa Permanência de Idosos - Loanda;

Irmandade do Hospital de Caridade de Irati - Irati;

Associação de Proteção aos Animais Socorro Bicho de Assis Chateaubriand - Assis Chateaubriand.

