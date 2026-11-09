Nota Paraná: morador de Toledo leva prêmio de R$ 100 mil no sorteio de novembro

Segundo maior prêmio, de R$ 50 mil, saiu para consumidora de Curitiba. Somados os prêmios de R$ 1.000, R$100 e R$ 50, chega a R$ 2,8 milhões

Um morador de Toledo, na região Oeste, é o ganhador do prêmio de R$ 100 mil sorteado pelo Nota Paraná nesta segunda-feira (09). O consumidor de 63 anos mora no bairro Jardim La Sale e levou o prêmio principal deste mês de novembro com o bilhete de número 32.244.786 após participar com 128 bilhetes gerados a partir de 25 notas fiscais.

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O prêmio de R$ 50 mil saiu para uma consumidora de Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba. Ela completa 65 anos no próximo domingo (14) e recebeu o presente de aniversário antecipadamente ao ser sorteada com o bilhete 521.417.139-00. A consumidora participou com apenas cinco notas fiscais.

Os dois sortudos concorreram com outros 3,38 milhões de outros paranaenses que colocaram seus CPF nas notas fiscais nas compras realizadas no último mês de junho. Ao todo, foram liberados 32,28 milhões bilhetes para participar do sorteio de novembro.

O sorteio do Nota Paraná também premiou 100 consumidores com R$ 1.000 e outros 8 mil com R$ 100. Para fechar a rodada de sorte, outros 35 mil paranaenses receberam prêmios de R$ 50. Somados, os valores totalizam R$ 2,8 milhões entregues apenas a pessoas físicas.

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Também foram sorteados R$ 2,2 milhões para entidades sociais de todo o Paraná como parte do programa de conscientização fiscal da Secretaria de Estado da Fazenda.

R$ 1 MILHÃO – O próximo sorteio do Nota Paraná acontece no dia 10 de dezembro e entregará o tão cobiçado prêmio de R$ 1 milhão, além dos prêmios de R$ 100 mil e R$ 50 mil.

De acordo com as regras do programa de cidadania fiscal da Secretaria de Estado da Fazenda, o sorteio milionário acontece apenas quatro vezes ao ano, nos meses de fevereiro, maio, agosto e dezembro.

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COMO PARTICIPAR – Participar do Programa Nota Paraná é simples: ao fazer compras nos estabelecimentos comerciais do Estado, os consumidores cadastrados devem solicitar a inclusão do CPF na nota fiscal. Essa prática possibilita acumular créditos, os quais podem ser transferidos para a conta bancária do participante. Cada nota fiscal com CPF inserido gera bilhetes para concorrer nos sorteios mensais.

Para se cadastrar, basta acessar o site do Nota Paraná, clicar na opção “cadastre-se” e preencher a ficha com os dados pessoais, como CPF, data de nascimento, nome completo, CEP e endereço para criação da senha pessoal.