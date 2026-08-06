Nota Paraná distribui prêmios de R$ 1 mil para moradores de 43 cidades; veja quais

O sorteio de agosto do programa Nota Paraná, realizado nesta quinta-feira (6), contemplou cem consumidores com prêmios individuais de R$ 1 mil. Os ganhadores, que garantiram o valor por terem solicitado a inclusão do CPF na nota fiscal de suas compras, estão espalhados por 43 municípios, incluindo três da região.

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A Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) informou que os contemplados com essas premiações residem nas cidades de Arapongas, Araucária, Cambira, Campina Grande do Sul, Campo Largo, Campo Mourão, Carambeí, Cascavel, Contenda, Cruzeiro do Oeste, Curitiba, Fazenda Rio Grande, Fênix, Foz do Iguaçu, Guarapuava, Ibiporã, Itapejara d’Oeste, Ivaí, Jaguariaíva, Kaloré, Londrina, Marechal Cândido Rondon, Maringá, Marmeleiro, Matinhos, Palotina, Paranaguá, Paranavaí, Pato Branco, Ponta Grossa, Realeza, Rebouças, Rio Branco do Sul, Rolândia, Santa Helena, Santa Terezinha de Itaipu, São José dos Pinhais, São Pedro do Iguaçu, Sarandi, Terra Roxa, Toledo, Turvo e Umuarama.



Além das dezenas de premiações de R$ 1 mil, o certame mensal do programa de cidadania fiscal também sorteou os seus três valores principais. O prêmio máximo, de R$ 1 milhão, saiu para uma moradora do município de Juranda, que conseguiu a sorte grande concorrendo com um único bilhete gerado a partir de uma compra de R$ 149,90. O segundo maior prêmio, estipulado em R$ 100 mil, foi garantido por uma contribuinte de Toledo que somou R$ 2.289,64 em consumo, gerando doze bilhetes para o sorteio. Já a terceira quantia, de R$ 50 mil, contemplou um cidadão de Jaguariaíva, que disputou com quinze bilhetes após realizar R$ 2.939,70 em compras.

Para ter a chance de receber prêmios em dinheiro e resgatar valores, os paranaenses precisam aderir a uma prática simples no dia a dia. Ao realizar compras em qualquer estabelecimento comercial do estado, basta que o consumidor já cadastrado no sistema do Nota Paraná solicite a inserção do seu CPF no documento fiscal. Essa atitude permite o acúmulo de créditos oriundos da devolução de parte do imposto recolhido, que podem ser transferidos posteriormente para a conta bancária do cidadão. Além disso, cada nota fiscal registrada gera automaticamente os bilhetes eletrônicos válidos para a participação nos sorteios realizados todos os meses.

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Com informações do site GMC



