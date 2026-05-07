Nota Paraná contempla consumidores de quatro cidades da região com prêmios de R$ 1 mil

O sorteio de maio do Programa Nota Paraná, realizado nesta quinta-feira (07), premiou 100 consumidores de 47 municípios com valores de R$ 1 mil. Os contemplados participaram do programa de cidadania fiscal da Secretaria da Fazenda (Sefa) ao solicitar a inclusão do CPF nas notas fiscais de suas compras no mês de janeiro. Moradores de quatro cidades da região foram premiados: Arapongas, Bom Sucesso, Jardim Alegre e Mauá da Serra.

-LEIA MAIS: Morador de Curitiba ganha prêmio de R$ 1 milhão do Nota Paraná no sorteio de maio

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Os consumidores premiados são moradores das cidades de Arapongas, Bom Sucesso, Cascavel, Castro, Chopinzinho, Clevelândia, Colombo, Contenda, Curitiba, Farol, Fazenda Rio Grande, Floresta, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Guarapuava, Ibiporã, Ipiranga, Iporã, Itambé, Ivaté, Jardim Alegre, Lapa, Loanda, Londrina, Maringá, Matinhos, Mauá da Serra, Palmas, Paranaguá, Paranavaí, Peabiru, Pinhais, Ponta Grossa, Quatiguá, Rolândia, Santa Terezinha de Itaipu, São Carlos do Ivaí, São José dos Pinhais, Sarandi, Sertanópolis, Telêmaco Borba, Toledo, Tunas do Paraná, Turvo, Umuarama, União da Vitória e Xambrê.

Além disso, o prêmio principal do sorteio, no valor de R$ 1 milhão, foi para um morador do bairro Tatuquara, em Curitiba. O segundo e o terceiro prêmio, de R$ 100 mil e R$ 50 mil, também foram para Curitiba, para os bairros Mossunguê e São Braz, respectivamente.

Além desses valores, o Nota Paraná também distribuiu 8 mil prêmios de R$ 100 e 15 mil prêmios de R$ 50. No total, foram 23.103 prêmios, somando R$ 2,8 milhões entregues aos participantes nesta edição do sorteio.

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COMO PARTICIPAR – Participar do Programa Nota Paraná é simples: ao fazer compras nos estabelecimentos comerciais do Estado, os consumidores cadastrados devem solicitar a inclusão do CPF na nota fiscal. Essa prática possibilita acumular créditos, os quais podem ser transferidos para a conta bancária do participante. Cada nota fiscal com CPF inserido gera bilhetes para concorrer nos sorteios mensais.



Para se cadastrar, basta acessar o site do Nota Paraná, clicar na opção “cadastre-se” e preencher a ficha com os dados pessoais, como CPF, data de nascimento, nome completo, CEP e endereço para criação da senha pessoal.