Nota Paraná: confira de onde são os ganhadores dos prêmios

Entidades sem fins lucrativos cadastradas concorreram a valores de R$ 100 e R$ 20 mil.

O maior prêmio do Nota Paraná, de R$ 1 milhão, saiu para uma consumidora de Curitiba, do bairro Cajuru. A nova milionária teve o bilhete premiado de número 13341979 e concorreu com 75 cupons, que foram gerados de 47 notas fiscais emitidas. O segundo prêmio, de R$ 200 mil, foi para um morador de Jacarezinho, do bairro Aeroporto. Ele teve o bilhete premiado de número 21662040 e concorreu com 21 bilhetes eletrônicos gerados de 12 notas fiscais emitidas. O sorteio ocorreu nesta quinta-feira (6), com transmissão ao vivo.

Além dos prêmios principais, foram contemplados 40 consumidores com prêmios de R$ 10 mil, R$ 40 mil e R$ 10. Entidades sem fins lucrativos cadastradas concorreram a valores de R$ 100 e R$ 20 mil.

O Paraná Pay também realizou sorteio para uso exclusivo dos valores nos estabelecimentos credenciados. Foram distribuídos 8 mil prêmios de R$ 100, totalizando R$ 800 mil. Os contribuintes que fizeram o aceite do Paraná Pay concorrem em ambos os programas.

Para verificar se possui bilhetes premiados o consumidor deve acessar seu cadastro no aplicativo ou no site do Nota Paraná e inserir o CPF e senha. Ainda nesta semana, a equipe do programa entrará em contatos com os ganhadores dos prêmios principais para informá-los. Não é encaminhada mensagem por Whatsapp ou outro aplicativo.

PROGRAMA

Criado pelo Governo do Estado e operacionalizado pela Secretaria da Fazenda, o Nota Paraná devolve parte do ICMS pago pelos contribuintes nas compras no varejo. Os participantes também concorrem a prêmios mensais. A Secretaria da Fazenda alerta os consumidores para que mantenham sempre o cadastro no Nota Paraná atualizado para facilitar o contato da coordenação do programa na hora de comunicar o resultado do sorteio.

COMO PARTICIPAR

Para participar, basta se cadastrar no site notaparana.pr.gov.br e aderir ao regulamento. Ao solicitar o CPF na nota, o contribuinte ganhará um bilhete eletrônico pela primeira compra do mês. Depois, cada R$ 200,00 em notas fiscais dá o direito a um bilhete para o sorteio do respectivo período de adesão. Os créditos do programa podem ser utilizados para abater o IPVA ou transferidos para a conta bancária do contribuinte. Já para participar do Programa Paraná Pay é preciso acessar o cadastro no Nota Paraná e fazer o aceite.

