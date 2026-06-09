Nota Paraná busca 460 ganhadores de prêmios de R$ 1 mil esquecidos; 18 na região

A Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) está à procura dos 460 ganhadores de prêmios de R$ 1.000 sorteados pelo programa Nota Paraná ao longo do último ano e que não resgataram o valor. São consumidores de 159 municípios que informaram o CPF em suas notas fiscais na hora da compra, foram contemplados nos sorteios, mas não fizeram o saque.

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São 18 moradores da região: Arapongas (6); Apucarana (5); Ivaiporã (2); Bom Sucesso (1), Cambira (1), Jandaia do Sul (1), Jardim Alegre (1) e Mauá da Serra (1).

A principal preocupação, segundo a coordenadora do programa, Marta Gambini, é que alguns desses valores estão prestes a expirar. “O regulamento do programa define que os créditos têm validade de 12 meses desde que foram gerados. Quem ganhou em julho de 2025 tem até o próximo mês para fazer o saque”, explica. “Por isso, estamos procurando essas pessoas, pois não queremos que ninguém perca esse dinheiro”.

Ao longo das últimas semanas, a equipe do Nota Paraná adotou diversas estratégias de busca ativa para tentar localizar esses ganhadores. “Fizemos vídeos para as redes sociais, trabalhamos em conjunto com a imprensa e até batemos na porta de alguns desses consumidores. Ainda assim, resta muita gente. É fundamental que o cidadão crie o hábito de sempre consultar o saldo da sua conta no aplicativo”, destaca Marta.

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Curitiba é a cidade com o maior número de prêmios esquecidos. Foram 159 pessoas contempladas entre os meses de junho de 2025 e maio de 2026 que ainda não resgataram o valor — cerca de um terço de todo o Estado. Em seguida, aparecem Londrina (31), Guarapuava (17) e Ponta Grossa (13). Confira a lista completa abaixo.

Segundo dados da Sefa, mais de R$ 57 milhões em créditos e prêmios do Nota Paraná expiraram entre os meses de janeiro e maio deste ano. O número é 7% menor do que os R$ 61,2 milhões expirados no mesmo período de 2025. Ao longo de todo o ano passado, mais de R$ 149,7 milhões deixaram de ser resgatados. As transferências para a conta corrente podem ser feitas a qualquer momento, a partir de R$ 5.

Nesses casos, quando os créditos expiram, os valores retornam para o Tesouro do Estado e podem ser aplicados em serviços como saúde, educação, segurança, entre outros — ou seja, é revertido diretamente para o cidadão na forma de serviços públicos.

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DE OLHO NO APP – Para a coordenadora do Nota Paraná, boa parte dos consumidores não têm o hábito de consultar regularmente o site ou o aplicativo do programa e, por isso, nem sabem que podem resgatar valores. “Toda a divulgação dos sorteios e a própria busca por alguns ganhadores é feita justamente para estimular as pessoas a entrarem em suas contas e não deixarem a desatenção custar caro”, afirma.

Além disso, Marta aponta que muitos participantes não acessam o app do programa por terem perdido a senha de acesso. “A cada cidade que visitamos, encontramos pessoas que dizem não lembrar a senha do aplicativo ou que perderam o email cadastrado. Nesse sentido, as unidades do Poupatempo espalhadas em todo o Estado estão nos ajudando a permitir que essas pessoas voltem a conferir seus saldos”, diz.

COMO CONSULTAR – Pelo celular, os consumidores podem checar a validade dos seus créditos pelo aplicativo Nota Paraná. Assim, basta acessar a opção “Conta Nota Paraná” e consultar a aba “Meu Extrato”. Nessa tela, é possível conferir os valores adicionados mês a mês e, ao lado de cada um deles, a data em que eles vão expirar.

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Já pelo site do programa, a informação sobre a validade dos créditos está disponível na seção “Minha Conta Corrente” e pode ser visualizada na área “Meu Extrato” na parte inferior da tela.





Foto: aen Foto: aen





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Confira o número de prêmios esquecidos por cidade

Curitiba - 159

Londrina - 31

Guarapuava - 17

Ponta Grossa - 13

São José dos Pinhais - 12

Castro - 11

Cascavel - 9

Maringá - 9

Pinhais - 8

Arapongas - 6

Campo Largo - 6

Colombo - 6

Apucarana - 5

Cambé - 5

Foz do Iguaçu - 5

Francisco Beltrão - 5

Paranavaí - 5

Almirante Tamandaré - 4

Campo Mourão - 4

Matinhos - 4

Paranaguá - 4

Rolândia - 4

Telêmaco Borba - 4

Araucária - 3

Carambeí - 3

Ibiporã - 3

Mandaguari - 3

Palmas - 3

Pato Branco - 3

Andirá - 2

Arapoti - 2

Assaí - 2

Bela Vista do Paraíso - 2

Cambará - 2

Campina Grande do Sul - 2

Candói - 2

Clevelândia - 2

Ivaiporã - 2

Lapa - 2

Missal - 2

Palmeira - 2

Pinhão - 2

Presidente Castelo Branco - 2

Prudentópolis - 2

Reserva - 2

Toledo - 2

Altônia - 1

Bandeirantes - 1

Bocaiúva do Sul - 1

Bom Sucesso - 1

Cambira - 1

Capanema - 1

Céu Azul - 1

Cianorte - 1

Contenda - 1

Corbélia - 1

Coronel Vivida - 1

Cruz Machado - 1

Cruzeiro do Oeste - 1

Dois Vizinhos - 1

Enéas Marques - 1

Farol - 1

Flórida - 1

Guaíra - 1

Ibaiti - 1

Ipiranga - 1

Iporã - 1

Irati - 1

Iretama - 1

Itambé - 1

Ivaté - 1

Jaguariaíva - 1

Jandaia do Sul - 1

Jardim Alegre - 1

Jataizinho - 1

Joaquim Távora - 1

Loanda - 1

Mallet - 1

Mangueirinha - 1

Marechal Cândido Rondon - 1

Maria Helena - 1

Marialva - 1

Maripá - 1

Mauá da Serra - 1

Medianeira - 1

Nova Santa Rosa - 1

Palotina - 1

Paranacity - 1

Perobal - 1

Pitanga - 1

Pontal do Paraná - 1

Porecatu - 1

Quatiguá - 1

Quatro Barras - 1

Quedas do Iguaçu - 1

Querência do Norte - 1

Rancho Alegre D'Oeste - 1

Realeza - 1

Rebouças - 1

Rio Branco do Sul - 1

Salto do Lontra - 1

Santa Fé - 1

Santa Helena - 1

Santa Tereza do Oeste - 1

Santa Terezinha de Itaipu - 1

Santo Antônio da Platina - 1

São Carlos do Ivaí - 1

São João - 1

São Mateus do Sul - 1

São Sebastião da Amoreira - 1

Sertanópolis - 1

Tijucas do Sul - 1

Tunas do Paraná - 1

Tupãssi - 1

Turvo - 1

Umuarama - 1

União da Vitória - 1

Xambrê - 1



