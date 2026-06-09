Nota Paraná busca 460 ganhadores de prêmios de R$ 1 mil esquecidos; 18 na região
São consumidores de 159 municípios que informaram o CPF em suas notas fiscais na hora da compra, mas não fizeram o saque
A Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) está à procura dos 460 ganhadores de prêmios de R$ 1.000 sorteados pelo programa Nota Paraná ao longo do último ano e que não resgataram o valor. São consumidores de 159 municípios que informaram o CPF em suas notas fiscais na hora da compra, foram contemplados nos sorteios, mas não fizeram o saque.
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São 18 moradores da região: Arapongas (6); Apucarana (5); Ivaiporã (2); Bom Sucesso (1), Cambira (1), Jandaia do Sul (1), Jardim Alegre (1) e Mauá da Serra (1).
A principal preocupação, segundo a coordenadora do programa, Marta Gambini, é que alguns desses valores estão prestes a expirar. “O regulamento do programa define que os créditos têm validade de 12 meses desde que foram gerados. Quem ganhou em julho de 2025 tem até o próximo mês para fazer o saque”, explica. “Por isso, estamos procurando essas pessoas, pois não queremos que ninguém perca esse dinheiro”.
Ao longo das últimas semanas, a equipe do Nota Paraná adotou diversas estratégias de busca ativa para tentar localizar esses ganhadores. “Fizemos vídeos para as redes sociais, trabalhamos em conjunto com a imprensa e até batemos na porta de alguns desses consumidores. Ainda assim, resta muita gente. É fundamental que o cidadão crie o hábito de sempre consultar o saldo da sua conta no aplicativo”, destaca Marta.
Curitiba é a cidade com o maior número de prêmios esquecidos. Foram 159 pessoas contempladas entre os meses de junho de 2025 e maio de 2026 que ainda não resgataram o valor — cerca de um terço de todo o Estado. Em seguida, aparecem Londrina (31), Guarapuava (17) e Ponta Grossa (13). Confira a lista completa abaixo.
Segundo dados da Sefa, mais de R$ 57 milhões em créditos e prêmios do Nota Paraná expiraram entre os meses de janeiro e maio deste ano. O número é 7% menor do que os R$ 61,2 milhões expirados no mesmo período de 2025. Ao longo de todo o ano passado, mais de R$ 149,7 milhões deixaram de ser resgatados. As transferências para a conta corrente podem ser feitas a qualquer momento, a partir de R$ 5.
Nesses casos, quando os créditos expiram, os valores retornam para o Tesouro do Estado e podem ser aplicados em serviços como saúde, educação, segurança, entre outros — ou seja, é revertido diretamente para o cidadão na forma de serviços públicos.
DE OLHO NO APP – Para a coordenadora do Nota Paraná, boa parte dos consumidores não têm o hábito de consultar regularmente o site ou o aplicativo do programa e, por isso, nem sabem que podem resgatar valores. “Toda a divulgação dos sorteios e a própria busca por alguns ganhadores é feita justamente para estimular as pessoas a entrarem em suas contas e não deixarem a desatenção custar caro”, afirma.
Além disso, Marta aponta que muitos participantes não acessam o app do programa por terem perdido a senha de acesso. “A cada cidade que visitamos, encontramos pessoas que dizem não lembrar a senha do aplicativo ou que perderam o email cadastrado. Nesse sentido, as unidades do Poupatempo espalhadas em todo o Estado estão nos ajudando a permitir que essas pessoas voltem a conferir seus saldos”, diz.
COMO CONSULTAR – Pelo celular, os consumidores podem checar a validade dos seus créditos pelo aplicativo Nota Paraná. Assim, basta acessar a opção “Conta Nota Paraná” e consultar a aba “Meu Extrato”. Nessa tela, é possível conferir os valores adicionados mês a mês e, ao lado de cada um deles, a data em que eles vão expirar.
Já pelo site do programa, a informação sobre a validade dos créditos está disponível na seção “Minha Conta Corrente” e pode ser visualizada na área “Meu Extrato” na parte inferior da tela.
Confira o número de prêmios esquecidos por cidade
- Curitiba - 159
- Londrina - 31
- Guarapuava - 17
- Ponta Grossa - 13
- São José dos Pinhais - 12
- Castro - 11
- Cascavel - 9
- Maringá - 9
- Pinhais - 8
- Arapongas - 6
- Campo Largo - 6
- Colombo - 6
- Apucarana - 5
- Cambé - 5
- Foz do Iguaçu - 5
- Francisco Beltrão - 5
- Paranavaí - 5
- Almirante Tamandaré - 4
- Campo Mourão - 4
- Matinhos - 4
- Paranaguá - 4
- Rolândia - 4
- Telêmaco Borba - 4
- Araucária - 3
- Carambeí - 3
- Ibiporã - 3
- Mandaguari - 3
- Palmas - 3
- Pato Branco - 3
- Andirá - 2
- Arapoti - 2
- Assaí - 2
- Bela Vista do Paraíso - 2
- Cambará - 2
- Campina Grande do Sul - 2
- Candói - 2
- Clevelândia - 2
- Ivaiporã - 2
- Lapa - 2
- Missal - 2
- Palmeira - 2
- Pinhão - 2
- Presidente Castelo Branco - 2
- Prudentópolis - 2
- Reserva - 2
- Toledo - 2
- Altônia - 1
- Bandeirantes - 1
- Bocaiúva do Sul - 1
- Bom Sucesso - 1
- Cambira - 1
- Capanema - 1
- Céu Azul - 1
- Cianorte - 1
- Contenda - 1
- Corbélia - 1
- Coronel Vivida - 1
- Cruz Machado - 1
- Cruzeiro do Oeste - 1
- Dois Vizinhos - 1
- Enéas Marques - 1
- Farol - 1
- Flórida - 1
- Guaíra - 1
- Ibaiti - 1
- Ipiranga - 1
- Iporã - 1
- Irati - 1
- Iretama - 1
- Itambé - 1
- Ivaté - 1
- Jaguariaíva - 1
- Jandaia do Sul - 1
- Jardim Alegre - 1
- Jataizinho - 1
- Joaquim Távora - 1
- Loanda - 1
- Mallet - 1
- Mangueirinha - 1
- Marechal Cândido Rondon - 1
- Maria Helena - 1
- Marialva - 1
- Maripá - 1
- Mauá da Serra - 1
- Medianeira - 1
- Nova Santa Rosa - 1
- Palotina - 1
- Paranacity - 1
- Perobal - 1
- Pitanga - 1
- Pontal do Paraná - 1
- Porecatu - 1
- Quatiguá - 1
- Quatro Barras - 1
- Quedas do Iguaçu - 1
- Querência do Norte - 1
- Rancho Alegre D'Oeste - 1
- Realeza - 1
- Rebouças - 1
- Rio Branco do Sul - 1
- Salto do Lontra - 1
- Santa Fé - 1
- Santa Helena - 1
- Santa Tereza do Oeste - 1
- Santa Terezinha de Itaipu - 1
- Santo Antônio da Platina - 1
- São Carlos do Ivaí - 1
- São João - 1
- São Mateus do Sul - 1
- São Sebastião da Amoreira - 1
- Sertanópolis - 1
- Tijucas do Sul - 1
- Tunas do Paraná - 1
- Tupãssi - 1
- Turvo - 1
- Umuarama - 1
- União da Vitória - 1
- Xambrê - 1