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SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Paraná busca 460 ganhadores de prêmios de R$ 1 mil esquecidos; 18 na região

São consumidores de 159 municípios que informaram o CPF em suas notas fiscais na hora da compra, mas não fizeram o saque

Escrito por Da Redação
Publicado em 09.06.2026, 16:32:01 Editado em 09.06.2026, 16:36:25
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Nota Paraná busca 460 ganhadores de prêmios de R$ 1 mil esquecidos; 18 na região
Autor Ao longo das últimas semanas, a equipe do Nota Paraná adotou diversas estratégias de busca ativa para tentar localizar esses ganhadores - Foto: aen

A Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) está à procura dos 460 ganhadores de prêmios de R$ 1.000 sorteados pelo programa Nota Paraná ao longo do último ano e que não resgataram o valor. São consumidores de 159 municípios que informaram o CPF em suas notas fiscais na hora da compra, foram contemplados nos sorteios, mas não fizeram o saque.

-LEIA MAIS: PM reforça orientações de segurança para locais com transmissões de jogos da Copa

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São 18 moradores da região: Arapongas (6); Apucarana (5); Ivaiporã (2); Bom Sucesso (1), Cambira (1), Jandaia do Sul (1), Jardim Alegre (1) e Mauá da Serra (1).

A principal preocupação, segundo a coordenadora do programa, Marta Gambini, é que alguns desses valores estão prestes a expirar. “O regulamento do programa define que os créditos têm validade de 12 meses desde que foram gerados. Quem ganhou em julho de 2025 tem até o próximo mês para fazer o saque”, explica. “Por isso, estamos procurando essas pessoas, pois não queremos que ninguém perca esse dinheiro”.

Ao longo das últimas semanas, a equipe do Nota Paraná adotou diversas estratégias de busca ativa para tentar localizar esses ganhadores. “Fizemos vídeos para as redes sociais, trabalhamos em conjunto com a imprensa e até batemos na porta de alguns desses consumidores. Ainda assim, resta muita gente. É fundamental que o cidadão crie o hábito de sempre consultar o saldo da sua conta no aplicativo”, destaca Marta.

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Curitiba é a cidade com o maior número de prêmios esquecidos. Foram 159 pessoas contempladas entre os meses de junho de 2025 e maio de 2026 que ainda não resgataram o valor — cerca de um terço de todo o Estado. Em seguida, aparecem Londrina (31), Guarapuava (17) e Ponta Grossa (13). Confira a lista completa abaixo.

Segundo dados da Sefa, mais de R$ 57 milhões em créditos e prêmios do Nota Paraná expiraram entre os meses de janeiro e maio deste ano. O número é 7% menor do que os R$ 61,2 milhões expirados no mesmo período de 2025. Ao longo de todo o ano passado, mais de R$ 149,7 milhões deixaram de ser resgatados. As transferências para a conta corrente podem ser feitas a qualquer momento, a partir de R$ 5.

Nesses casos, quando os créditos expiram, os valores retornam para o Tesouro do Estado e podem ser aplicados em serviços como saúde, educação, segurança, entre outros — ou seja, é revertido diretamente para o cidadão na forma de serviços públicos.

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DE OLHO NO APP – Para a coordenadora do Nota Paraná, boa parte dos consumidores não têm o hábito de consultar regularmente o site ou o aplicativo do programa e, por isso, nem sabem que podem resgatar valores. “Toda a divulgação dos sorteios e a própria busca por alguns ganhadores é feita justamente para estimular as pessoas a entrarem em suas contas e não deixarem a desatenção custar caro”, afirma.

Além disso, Marta aponta que muitos participantes não acessam o app do programa por terem perdido a senha de acesso. “A cada cidade que visitamos, encontramos pessoas que dizem não lembrar a senha do aplicativo ou que perderam o email cadastrado. Nesse sentido, as unidades do Poupatempo espalhadas em todo o Estado estão nos ajudando a permitir que essas pessoas voltem a conferir seus saldos”, diz.

COMO CONSULTAR – Pelo celular, os consumidores podem checar a validade dos seus créditos pelo aplicativo Nota Paraná. Assim, basta acessar a opção “Conta Nota Paraná” e consultar a aba “Meu Extrato”. Nessa tela, é possível conferir os valores adicionados mês a mês e, ao lado de cada um deles, a data em que eles vão expirar.

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Já pelo site do programa, a informação sobre a validade dos créditos está disponível na seção “Minha Conta Corrente” e pode ser visualizada na área “Meu Extrato” na parte inferior da tela.


Nota Paraná busca 460 ganhadores de prêmios de R$ 1 mil esquecidos; 18 na região
AutorFoto: aen


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Confira o número de prêmios esquecidos por cidade

  • Curitiba - 159
  • Londrina - 31
  • Guarapuava - 17
  • Ponta Grossa - 13
  • São José dos Pinhais - 12
  • Castro - 11
  • Cascavel - 9
  • Maringá - 9
  • Pinhais - 8
  • Arapongas - 6
  • Campo Largo - 6
  • Colombo - 6
  • Apucarana - 5
  • Cambé - 5
  • Foz do Iguaçu - 5
  • Francisco Beltrão - 5
  • Paranavaí - 5
  • Almirante Tamandaré - 4
  • Campo Mourão - 4
  • Matinhos - 4
  • Paranaguá - 4
  • Rolândia - 4
  • Telêmaco Borba - 4
  • Araucária - 3
  • Carambeí - 3
  • Ibiporã - 3
  • Mandaguari - 3
  • Palmas - 3
  • Pato Branco - 3
  • Andirá - 2
  • Arapoti - 2
  • Assaí - 2
  • Bela Vista do Paraíso - 2
  • Cambará - 2
  • Campina Grande do Sul - 2
  • Candói - 2
  • Clevelândia - 2
  • Ivaiporã - 2
  • Lapa - 2
  • Missal - 2
  • Palmeira - 2
  • Pinhão - 2
  • Presidente Castelo Branco - 2
  • Prudentópolis - 2
  • Reserva - 2
  • Toledo - 2
  • Altônia - 1
  • Bandeirantes - 1
  • Bocaiúva do Sul - 1
  • Bom Sucesso - 1
  • Cambira - 1
  • Capanema - 1
  • Céu Azul - 1
  • Cianorte - 1
  • Contenda - 1
  • Corbélia - 1
  • Coronel Vivida - 1
  • Cruz Machado - 1
  • Cruzeiro do Oeste - 1
  • Dois Vizinhos - 1
  • Enéas Marques - 1
  • Farol - 1
  • Flórida - 1
  • Guaíra - 1
  • Ibaiti - 1
  • Ipiranga - 1
  • Iporã - 1
  • Irati - 1
  • Iretama - 1
  • Itambé - 1
  • Ivaté - 1
  • Jaguariaíva - 1
  • Jandaia do Sul - 1
  • Jardim Alegre - 1
  • Jataizinho - 1
  • Joaquim Távora - 1
  • Loanda - 1
  • Mallet - 1
  • Mangueirinha - 1
  • Marechal Cândido Rondon - 1
  • Maria Helena - 1
  • Marialva - 1
  • Maripá - 1
  • Mauá da Serra - 1
  • Medianeira - 1
  • Nova Santa Rosa - 1
  • Palotina - 1
  • Paranacity - 1
  • Perobal - 1
  • Pitanga - 1
  • Pontal do Paraná - 1
  • Porecatu - 1
  • Quatiguá - 1
  • Quatro Barras - 1
  • Quedas do Iguaçu - 1
  • Querência do Norte - 1
  • Rancho Alegre D'Oeste - 1
  • Realeza - 1
  • Rebouças - 1
  • Rio Branco do Sul - 1
  • Salto do Lontra - 1
  • Santa Fé - 1
  • Santa Helena - 1
  • Santa Tereza do Oeste - 1
  • Santa Terezinha de Itaipu - 1
  • Santo Antônio da Platina - 1
  • São Carlos do Ivaí - 1
  • São João - 1
  • São Mateus do Sul - 1
  • São Sebastião da Amoreira - 1
  • Sertanópolis - 1
  • Tijucas do Sul - 1
  • Tunas do Paraná - 1
  • Tupãssi - 1
  • Turvo - 1
  • Umuarama - 1
  • União da Vitória - 1
  • Xambrê - 1


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