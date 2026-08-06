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Nota Paraná: 22 sorteados correm o risco de perder prêmio de R$ 1 mil por falta de resgate

Valores expiram em 12 meses e retornam aos cofres do Estado se não forem retirados; falta de telefone no cadastro dificulta o aviso aos sorteados

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Nota Paraná: 22 sorteados correm o risco de perder prêmio de R$ 1 mil por falta de resgate
Autor Foto: Geraldo Bubniak/AEN

Vinte e dois consumidores contemplados no programa Nota Paraná correm o risco de perder prêmios no valor de R$ 1 mil caso não realizem o resgate até esta sexta-feira (7). De acordo com as regras estabelecidas pela Secretaria de Estado da Fazenda, os créditos e premiações expiram exatamente 12 meses após a data em que são disponibilizados. Se a transferência para a conta bancária do usuário não for feita dentro desse período, os valores retornam de forma definitiva para os cofres públicos estaduais.

📰 LEIA MAIS: Nota Paraná distribui prêmios de R$ 1 mil para moradores de 43 cidades; veja quais

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A principal razão para a falta de resgate é a desatualização nos dados cadastrais dos próprios participantes. Segundo a coordenadora-geral do Nota Paraná, Marta Gambini, a maioria dos perfis sorteados não possui número de telefone registrado no sistema do programa. Essa ausência de informação dificulta e, em muitos casos, impede que a equipe responsável consiga entrar em contato direto com os ganhadores para alertá-los sobre a quantia disponível.

Os sorteados que correm o risco de perder a quantia e estão sem telefone no cadastro informaram residência em diferentes regiões do Paraná. Na capital, há registros nos bairros Água Verde, Batel, Boa Vista e Boqueirão. Já no interior e na Região Metropolitana, os contemplados cadastraram endereços localizados em Araucária, Bela Vista do Paraíso, Cascavel, Colombo, Guarapuava, Ponta Grossa, Santo Antônio da Platina, São José dos Pinhais, Telêmaco Borba e Tupãssi.

Para conferir se tem direito a algum valor, o cidadão deve acessar o site ou o aplicativo oficial do Nota Paraná e consultar o saldo do perfil. O programa concede prêmios e devoluções em dinheiro para os contribuintes que se cadastram na plataforma e solicitam a inclusão do CPF na nota fiscal no momento da compra. A primeira emissão de nota com CPF no mês gera automaticamente um bilhete eletrônico para o sorteio e, a partir daí, cada R$ 200 acumulados em compras dão direito a um novo cupom concorrente.

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