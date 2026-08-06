Norte Pioneiro recebe investimento de R$ 120 milhões em cogeração de energia

O governador Carlos Massa Ratinho Junior participou nesta quinta-feira (6) do início da operação da Maringá Energia II, empresa do Grupo Maringá localizada em Jacarezinho, no Norte Pioneiro. Com foco na cogeração de energia a partir da biomassa da cana-de-açúcar, foram investidos R$ 120 milhões na expansão da capacidade, que chega agora a 50 megawatt-hora (MWh) de potência instalada.

- LEIA MAIS: Bombeiros do PR lançam Plano Estratégico para os próximos nove anos



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A Maringá Energia é integrada à Usina Jacarezinho, pertencente ao Grupo Maringá. Dos 50 MWh de energia que serão produzidos, 35 MWh serão destinados à exportação. A primeira fase da empresa entrou em operação em 2021 e recebeu investimentos na ordem de R$ 80 milhões, marcando o início das atividades do grupo na geração e comercialização de energia elétrica, com capacidade inicial de geração de energia de 25 MWh, dos quais 15 MWh eram comercializados.

Agora, com o dobro de capacidade, o projeto dobra também sua capacidade instalada, amplia a exportação de energia e aumenta a eficiência operacional da usina, integrando as operações agrícola, industrial e energética, uma vez que transforma o bagaço da cana-de-açúcar em eletricidade, o que aumenta a eficiência da unidade e agrega valor à cadeia produtiva do açúcar e do etanol. Somados, o investimento nas duas etapas foi de R$ 200 milhões.

“Uma alegria estar em Jacarezinho, no Norte Pioneiro, inaugurando o investimento de R$ 200 milhões nas usinas da Maringá Energia e que vai gerar 50 MWh de energia limpa, do bagaço da cana, evitando que esse resíduo vá para a natureza e passe a gerar energia para a nossa população”, afirmou Ratinho Junior. “É o Norte Pioneiro crescendo, se desenvolvendo. Jacarezinho, a região, o Estado e o Brasil, todos ganham, pois é mais eficiência, geração de emprego e infraestrutura.”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ratinho Junior lembrou que o Estado é um dos principais produtores de energia do Brasil. “De toda a energia gerada no País, 18% é produzida aqui e, desse volume, 98% corresponde à energia limpa e renovável. Nós temos uma grande produção de etanol de cana, como é o caso da Usina Jacarezinho, e estamos avançando no etanol de milho, com uma usina em construção da Coamo, temos o Grupo Potencial com uma nova esmagadora de soja, mais uma usina de etanol de milho e ampliando sua produção. Toda essa energia é exportada para o sistema, aumentando a produção de energia limpa do Paraná”, explicou.

“Somos referência em energia hídrica. Temos dezenas de hidrelétricas, centenas de pequenas centrais hidrelétricas e, além disso, contamos também com a Itaipu Binacional, que é a maior geradora de energia do planeta. Agora entramos em uma nova etapa, com as usinas de cana ampliando sua capacidade de geração de energia limpa. Isso ajuda o Paraná a se consolidar como um estado sustentável e um grande gerador de energia”, finalizou o governador.

OPORTUNIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O diretor-presidente da Usina Jacarezinho, Roberto Mesquita, comentou que o investimento vem para fortalecer a atuação do Grupo Maringá no Estado. “Era um sonho antigo nós termos uma unidade forte, grande, de cogeração de energia. Tínhamos um potencial que agora estamos concretizando, com investimento que chega a R$ 200 milhões realizado nos últimos sete anos, então é uma alegria viver esse grande dia”, destacou. “É o começo de um futuro ainda mais promissor para a Usina Jacarezinho e para que a gente possa pensar em novos desafios.”

Para o presidente do Conselho de Administração do Grupo Maringá, Nelson Graça, a Maringá Energia demonstra a capacidade de se reformular ao longo dos anos. “A gente está se reinventando o tempo todo. Desde que essa usina foi criada, ela passou por várias etapas em que precisou se reinventar. Isso faz parte de toda empresa que progride”, defendeu.

Ele ressalta, ainda, que novas oportunidades de negócio estão no radar do grupo. “Têm outras coisas que podemos pensar para o futuro. Uma delas é o biogás, que é outra fonte de energia e que também pode derivar da cana-de-açúcar. São temas que ainda precisam de um determinado tempo para amadurecer. Precisamos estar bem preparados para entrar em novos empreendimentos e enfrentá-los com sucesso”, concluiu.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Maringá Energia foi criada para aproveitar o bagaço da cana-de-açúcar, subproduto da Usina Jacarezinho, e transformá-lo em energia, em uma oportunidade de mercado. Na safra 2025/2026, a usina registrou crescimento de 35% em relação ao período anterior, processando 2,88 milhões de toneladas de cana-de-açúcar, ante 2,14 milhões de toneladas.

EMPRESA

O Grupo Maringá atua nos setores sucroenergético, siderúrgico e de mineração, produzindo açúcar, etanol, levedura, energia e ferroligas de manganês para os mercados nacional e internacional, além de desenvolver atividades de prospecção, pesquisa e extração de minério de manganês. No setor sucroenergético, a Usina Jacarezinho está completando 80 anos de história.