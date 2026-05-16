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Norte do Paraná, SP e MS têm alerta para chuvas de mais de 100 mm antes de frente fria

Acumulados devem ser mais intensos entre este domingo (17) e a segunda-feira (18)

Escrito por Da Redação
Publicado em 16.05.2026, 17:21:23 Editado em 16.05.2026, 17:21:19
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Norte do Paraná, SP e MS têm alerta para chuvas de mais de 100 mm antes de frente fria
Autor A virada no tempo é impulsionada pela formação de uma área de baixa pressão atmosférica - Foto: Adriany Freitas/TNOnline

Os estados do Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul devem registrar chuvas volumosas, com acumulados que podem superar a marca de 100 milímetros, entre este fim de semana e o início da próxima semana. A forte instabilidade atinge a região Centro-Sul do país antecedendo a chegada de uma nova massa de ar frio de origem polar.

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De acordo com as projeções da MetSul Meteorologia, a precipitação será mais intensa no Norte paranaense, no Sul do Mato Grosso do Sul e em regiões do Oeste, Centro, Sul e Leste de São Paulo. Nestas regiões, os volumes de água devem variar entre 50 e 100 milímetros, com possibilidade de ultrapassar esse índice em pontos isolados. A meteorologia destaca que esses índices pluviométricos são considerados bastante elevados para o mês de maio, período que tradicionalmente marca a transição para a temporada de tempo seco nessas áreas.

A virada no tempo é impulsionada pela formação de uma área de baixa pressão atmosférica, que será potencializada pela passagem de uma frente fria associada ao avanço da massa de ar polar. A previsão aponta que o cenário de chuvas deve ganhar maior intensidade entre o domingo (17) e a segunda-feira (18), trazendo pancadas de intensidade moderada a forte para diversas localidades.

Apesar da previsão de tempo severo, a MetSul descarta a formação de um ciclone extratropical significativo. O fenômeno que atua sobre a região é classificado como um sistema de baixa pressão comum. Contudo, essa configuração climática será suficiente para provocar agitação marítima e rajadas de vento variando de 50 km/h a 70 km/h no litoral norte do Rio Grande do Sul e em toda a faixa costeira de Santa Catarina.

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Centro-Sul do Brasil chuvas volumosas intensidade de chuvas massa de ar polar meteorologia previsão do tempo
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