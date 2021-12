Da Redação

Nome de Beto Preto é usado para tentativas de golpes

O Secretário de Estado da Saúde do Paraná, Beto Preto, informou através das redes sociais que seu nome está sendo usado para tentativas de aplicações de golpes através do aplicativo WhatsApp.

O número utilizado para as tentativas de estelionato é o 044 9169-4793, que ainda tem a última foto publicada pelo ex-prefeito de Apucarana no perfil do Instagram. A postagem foi publicada nesta quarta-feira (15).

Beto Preto ainda informou que registrou um boletim de ocorrência.