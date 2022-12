Noivos se casam em acampamento em frente a quartel, no Paraná

Da Redação

Um casal decidiu firmar matrimônio em um acampamento em frente a 5º Brigada de Cavalaria Blindada, em Ponta Grossa, cidade que pertence aos Campos Gerais do Paraná. O casamento, que aconteceu nessa quarta-feira (7), chamou a atenção de quem passou pelo local, visto que o fato ocorreu no centro da cidade.

A mobilização de pessoas em frente aos quartéis do país é uma forma de manifestação contra o resultado das urnas, onde Luiz Inácio Lula da Silva, candidato pelo Partido dos Trabalhadores (PT), saiu vitorioso com 60,3 milhões de votos válidos (50,9%).

Imagens do casal firmando a união estão circulando nas redes sociais. Através dos vídeos, é possível notar que o espaço da cerimônia foi delimitado, com a utilização de panos brancos. O casamento também contou com lembrancinhas, balões personalizados, decoração com flores e diversas bandeiras do Brasil.

Assista:

Em uma das fotos, também é possível ver que o noivo pintou a sola do sapato com um pedido de "socorro" às Forças Armadas.

Com informações da DC Mais.

