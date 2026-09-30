Noivo é enterrado com buquê da companheira após morrer em acidente no Paraná

O motoboy Reginaldo Aparecido Francisco, de 39 anos, morto após ser atingido por um carro na contramão em Maringá, no norte do Paraná, foi sepultado com as alianças e o buquê do próprio casamento. A cerimônia com a noiva, Carla da Silva, estava marcada para o dia 10 de outubro, semanas após o acidente, que foi registrado no último dia 22 de setembro no Contorno Sul da cidade.

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Juntos há oito anos, o casal já estava com os preparativos da festa avançados. Carla relatou que havia escolhido um buquê de flores artificiais justamente para guardá-lo como recordação na estante de casa. Diante da tragédia, ela decidiu que o noivo fosse enterrado com as flores e as alianças, além de distribuir as lembrancinhas do casório aos familiares presentes no velório. A noiva explicou que optou por não manter os itens em casa por causa do sofrimento que as lembranças constantes lhe causariam.

A colisão fatal aconteceu enquanto Reginaldo trabalhava fazendo entregas para uma lanchonete e foi flagrada por câmeras de segurança. As imagens mostram o momento em que o carro invade a pista contrária e atinge o motociclista. Com o impacto, o trabalhador foi arremessado e sofreu ferimentos graves. Equipes do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) tentaram socorrer a vítima, mas o motoboy não resistiu e morreu no local, amparado por uma roda de oração feita por testemunhas que passavam pela rodovia.

A motorista responsável pelo acidente permaneceu no local, prestou socorro e realizou o teste do bafômetro, que apontou resultado negativo para a ingestão de álcool. Após prestar depoimento na delegacia, ela foi liberada pelas autoridades. O caso segue sob investigação da Polícia Civil do Paraná (PC-PR).

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Com informações do g1