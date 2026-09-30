Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Paraná
publicidade
TRAGÉDIA

Noivo é enterrado com buquê da companheira após morrer em acidente no Paraná

Reginaldo Aparecido Francisco, de 39 anos, se casaria no dia 10 de outubro

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Noivo é enterrado com buquê da companheira após morrer em acidente no Paraná
Autor Reginaldo Aparecido Francisco morreu após acidente em Maringá - Foto: Plantão Maringá

O motoboy Reginaldo Aparecido Francisco, de 39 anos, morto após ser atingido por um carro na contramão em Maringá, no norte do Paraná, foi sepultado com as alianças e o buquê do próprio casamento. A cerimônia com a noiva, Carla da Silva, estava marcada para o dia 10 de outubro, semanas após o acidente, que foi registrado no último dia 22 de setembro no Contorno Sul da cidade.

-LEIA MAIS: Vendaval danifica aviões em aeroporto, destrói hangares e deixa rastro de destruição no PR

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Juntos há oito anos, o casal já estava com os preparativos da festa avançados. Carla relatou que havia escolhido um buquê de flores artificiais justamente para guardá-lo como recordação na estante de casa. Diante da tragédia, ela decidiu que o noivo fosse enterrado com as flores e as alianças, além de distribuir as lembrancinhas do casório aos familiares presentes no velório. A noiva explicou que optou por não manter os itens em casa por causa do sofrimento que as lembranças constantes lhe causariam.

A colisão fatal aconteceu enquanto Reginaldo trabalhava fazendo entregas para uma lanchonete e foi flagrada por câmeras de segurança. As imagens mostram o momento em que o carro invade a pista contrária e atinge o motociclista. Com o impacto, o trabalhador foi arremessado e sofreu ferimentos graves. Equipes do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) tentaram socorrer a vítima, mas o motoboy não resistiu e morreu no local, amparado por uma roda de oração feita por testemunhas que passavam pela rodovia.

A motorista responsável pelo acidente permaneceu no local, prestou socorro e realizou o teste do bafômetro, que apontou resultado negativo para a ingestão de álcool. Após prestar depoimento na delegacia, ela foi liberada pelas autoridades. O caso segue sob investigação da Polícia Civil do Paraná (PC-PR).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com informações do g1

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
acidente Amor CASAMENTO maringa Motoboy paraná tragédia VIDA
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV