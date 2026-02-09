Noiva se casa 24h após sofrer acidente gravíssimo no Paraná; “foi um milagre”

O que seria um dia dedicado aos últimos preparativos para um casamento acabou se transformando em um episódio de superação, fé e emoção na rodovia PR-239, em Nova Aurora, no Paraná. Letícia Barbosa, de 28 anos, e o irmão, Ademilson Barbosa, de 26, sobreviveram a um grave acidente envolvendo um ônibus na tarde de sexta-feira (06), a menos de 24 horas da cerimônia religiosa.

O carro dos irmãos completamente destruído. O Corpo de Bombeiros utilizou equipamentos hidráulicos para retirar Ademilson do veículo. Ele sofreu ferimentos nos braços, mãos e olhos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Foto: Reprodução Foto: Reprodução

Mesmo após ser encaminhada a uma unidade de saúde com um corte na testa, Letícia decidiu manter o casamento, realizado na manhã de sábado (07). Em relato, ela contou que o acidente aconteceu enquanto os dois se deslocavam para buscar itens de decoração da festa.

Segundo Letícia, no momento da colisão, ela carregava no colo uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, que permaneceu praticamente intacta, e chamou a atenção de todos que estavam presentes na ocorrência.





CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Foto: Reprodução Foto: Reprodução

O ônibus atingiu a lateral do veículo onde estava o irmão, que ficou preso às ferragens devido à força do impacto. “Eu machuquei a testa ao bater a cabeça na imagem e em pedaços de gesso. Meu irmão ficou preso porque o carro travou, mas, graças a Deus, ele também está bem”, relatou.

Após atendimento inicial em Cafelândia, a noiva foi transferida para Cascavel com o auxílio do aeromédico para avaliação especializada antes de ser liberada para a cerimônia.



Ainda no posto de saúde, o noivo, Addison de Melo, questionou a possibilidade de cancelar a cerimônia. A noiva, no entanto, optou por seguir com o casamento ao perceber que o irmão não corria nenhum tipo de risco. Amigos se mobilizaram para resolver pendências da celebração enquanto ela passava por exames médicos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Letícia agradeceu à equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e à médica Angela, responsável pela sutura em seu rosto. Segundo a noiva, o procedimento foi feito de forma cuidadosa e discreta, o que permitiu que os ferimentos quase não aparecessem nas fotos do casamento.

Ademilson foi encaminhado ao Hospital Universitário de Cascavel para exames mais detalhados e conseguiu chegar à igreja no final da cerimônia, momento que emocionou convidados e familiares. “A chegada dele foi emocionante. Somos um milagre”, afirmou Letícia.





CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE



